Hai xe khách đâm nhau trên quốc lộ, 2 người tử vong

Vụ tai nạn giữa 2 xe khách chạy ngược chiều nhau trên quốc lộ 1 ở Phú Yên khiến 2 người chết, 9 người bị thương.

Sáng 18/6, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an huyện Phú Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ 2 xe khách tông nhau tại Km 1334+100 quốc lộ 1 (xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

Khoảng 22h30 ngày 17/6, xe khách biển số 53S-8001 do tài xế Lê Hồng Quang (45 tuổi, ở tỉnh Bình Định) cầm lái chạy hướng Nam - Bắc đấu đầu xe khách biển số 43B-02.505 do ông Đỗ Tấn Quý (46 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết, 9 người bị thương.

Vụ tai nạn làm anh N.N.H. (35 tuổi, ở tỉnh Quảng Nam) trên xe khách 43B-02.505 chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Sáng 18/6, bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yênl, cho biết khoảng 23h ngày 17/6, bệnh viện nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông này và kích hoạt "báo động đỏ" cấp cứu toàn viện.

Đến thời điểm hiện tại, thêm một nạn nhân thiệt mạng sau tai nạn là chị N.T.T.T. (44 tuổi, ở TP Đà Nẵng). Chị T. bị chấn thương nặng, được phẫu thuật cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 10 trường hợp bị thương. Đến sáng 18/6, có 3 trường hợp nặng đã được phẫu thuật cấp cứu, 1 trường hợp xin chuyển tuyến trên, các nạn nhân bị thương còn lại tình trạng sức khỏe ổn, đang được theo dõi chặt chẽ tại các chuyên khoa của bệnh viện.