Hai vợ chồng trốn truy nã 20 năm

Vợ chồng Lương Văn Vy tham gia vào đường dây mua bán ma túy và bị Công an TP.HCM truy nã suốt 20 năm. Hai người này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một xã biên giới.

Ngày 24/12, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP.HCM bắt giữ Lương Văn Vy (53 tuổi) và Nguyễn Thị Yến (49 tuổi, cùng quê Nam Định).

Hai vợ chồng này và đều bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2000.

Vợ chồng Lương Văn Vy tại công an. Ảnh: M.Q.

Theo điều tra năm 2000, Vy và Yến cùng với nhiều người khác mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, nhóm này bị Công an TP.HCM bắt, xử lý theo quy định. Riêng 2 vợ chồng Vy đã thay đổi tên họ rồi bỏ trốn đến nhiều nơi.

Ngày 22/12, Vy và Yến bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.