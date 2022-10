Hai vợ chồng thương vong trong tiệm spa ở TP.HCM

Đi học về, con gái phát hiện cha tử vong trong tư thế treo cổ, còn mẹ bị thương tại tiệm spa ở TP Thủ Đức.

Khám nghiệm hiện trường 2 vợ chồng tử vong trong tiệm spa ở TP.HCM Lực lượng chức năng TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 vợ chồng thương vong bất thường trong tiệm spa trên đường Làng Tăng Phú, TP Thủ Đức.

Ngày 31/10, Công an Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 vợ chồng thương vong trong tiệm spa.

Theo điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, con gái đi học về đến tiệm spa trên đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, phát hiện cha tử vong trong tư thế treo cổ, còn mẹ bị thương.

Hàng xóm lúc này chạy đến hỗ trợ đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu. “Lúc tôi chạy đến thì thấy cơ thể người mẹ đã tím tái”, một hàng xóm chia sẻ.

Theo người dân, cặp vợ chồng này thuê căn nhà trên để mở tiệm spa được khoảng 1 năm. Họ có 2 người con.