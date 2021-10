Hai trường ở xã đảo TP.HCM tiếp tục lùi thời gian đón học sinh

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) chưa thể đến trường trực tiếp vào ngày mai (11/10).

Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ trao đổi với phóng viên vào trưa 10/10. "Học sinh xã đảo Thạnh An có thể được đến trường nhưng lùi lại 1, 2 ngày so với mốc thời gian dự kiến (ngày 11/10). Dạy học trực tiếp trở lại là việc quan trọng nên huyện phải chờ ý kiến chấp thuận từ UBND thành phố", ông Nguyễn Văn Hồng nói. Hiệu trưởng hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS -THPT Thạnh An cho hay các phương án cho học sinh đi học trực tiếp đều đã được chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều ngày trước. Trường hợp học sinh chưa thể đến lớp vào ngày 11/10, trường vẫn triển khai dạy học trực tuyến bình thường. Học sinh trường Tiểu học Thạnh An được xét nghiệm Covid-19 để chuẩn bị cho việc đến trường trở lại. Ảnh: LHB. Trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được đề xuất tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 4/10. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị hai cơ sở này bổ sung một số yếu tố đảm bảo an toàn cho học sinh nên thời gian dự kiến lùi lại tới ngày 11/10. Ngày 7/10, Sở GD&ĐT TP.HCM đồng ý với phương án tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An của UBND huyện Cần Giờ và có tờ trình gửi UBND TP.HCM cho ý kiến về việc tổ chức dạy học tập trung ở 2 trường này. Kế hoạch của Cần Giờ chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 với tổng số 242 em và 60 giáo viên. Số học sinh, giáo viên này được xét nghiệm Covid-19, đảm bảo 100% có kết quả âm tính mới được đến trường. Hiện, hơn 1,3 triệu học sinh TP.HCM vẫn đang phải học trên môi trường Internet. Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến đến đầu năm sau, học sinh mới có thể đồng loạt đến trường trở lại. Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị tổ chức dạy học trực tiếp ở 2 trường Sở GD&ĐT TP.HCM đồng ý với phương án tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An của UBND huyện Cần Giờ.