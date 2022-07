Hai trường công an công bố điểm đánh giá tuyển sinh

Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân vừa công bố kết quả và thời hạn nhận đơn phúc khảo bài thi.

Ngày 29/7, hội đồng tuyển sinh Học viện Cảnh sát Nhân dân thông báo điểm đánh giá tuyển sinh năm 2022. Thí sinh được hướng dẫn tra cứu điểm theo đường link được đăng trên trang web nhà trường, nhập số báo danh, số CMND/CCCD và nhập mã bảo mật để tra cứu điểm.

Sau khi biết điểm, thí sinh có quyền làm đơn phúc khảo gửi về trường theo mẫu đơn cho sẵn. Thời gian Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp nhận đơn phúc khảo là từ ngày 1/8 đến 17h ngày 5/8.

Cùng ngày, Học viện Chính trị Công an Nhân dân thông tin thí sinh có thể tra cứu kết quả trên trang thông tin điện tử của học viện. Thí sinh thực hiện các thao tác sau để tra cứu điểm: Chọn mục Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022, nhập chính xác số báo danh của kỳ thi đánh giá, nhập CMND/CCCD, nhập mã xác thực.

Nếu có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi, thí sinh gửi đơn về Học viện Chính trị Công an Nhân dân qua Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao của trường.

Những thí sinh ở xa không thể nộp đơn và lệ phí trực tiếp có thể chuyển phát nhanh, thời hạn 5 ngày kể từ 29/7 đến hết 17h ngày 3/8 (thời gian nhận đơn được tính theo dấu bưu chính nơi gửi). Lệ phí phúc khảo là 50.000 một môn thi.

Thí sinh tra cứu điểm thi theo hướng dẫn của nhà trường. Ảnh: Đào Phương.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an tối đa 100 điểm, trong đó, trắc nghiệm chiếm 60 điểm (tổng cộng 70 câu, trong đó 20 câu ngoại ngữ mỗi câu 0,5 điểm), tự luận chiếm 40 điểm (điểm bài thi tự luận được nhân 4, quy đổi tương ứng với kết quả bài thi của thí sinh từ thang điểm 10 sang thang điểm 40.

Cách tính điểm xét tuyển theo phương thức 3 như sau: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học Công an Nhân dân chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1,CA2).

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường công an nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh

Trong đó:

- ĐXT: Điểm xét tuyển.

- M1, M2, M3: Điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường công an nhân dân.

- BTBCA: Điểm bài thi của Bộ Công an. Trên cơ sở thang điểm 100, BTBCA sẽ được quy đổi về thang điểm 30 để tính điểm xét tuyển.

- KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

- ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

- ĐTh: Điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Trường hợp thí sinh đã tham gia kỳ thi và nhập số báo danh kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, thông tin số CMND/CCCD, nhưng không tra cứu được điểm thi, bộ yêu cầu thí sinh kiểm tra lại thông tin về CMND hoặc CCCD đã khai báo với thông tin trên giấy báo dự thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và liên hệ với cán bộ tuyển sinh tại trường đăng ký để điều chỉnh thông tin.