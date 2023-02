Hai triệu dân mạng Trung Quốc cổ vũ người đàn ông công khai đồng tính

Video ghi lại cảnh người đàn ông 38 tuổi bất ngờ công khai giới tính trong bữa tối cùng gia đình đang viral khắp mạng xã hội Trung Quốc. Clip đăng ngày 23/1 trên Bilibili, một nền tảng video phổ biến ở đất nước tỷ dân, SCMP đưa tin.

Trong clip, người đàn ông quê Tứ Xuyên ngồi cùng hai anh trai và em gái của mình. Anh bất ngờ công khai mình là người đồng tính nam, sau đó nói rằng vợ mình là một người đồng tính nữ, và cuộc hôn nhân của họ chỉ là giả tạo.

Ngay sau khi người đàn ông tiết lộ giới tính, một trong những anh em đã nói rằng: “Xã hội bây giờ phát triển nhanh quá, khiến chúng ta khó chấp nhận được nhiều chuyện. Nhưng anh đã giúp chúng tôi bước sang một trang mới”.

Video nhanh chóng lan truyền và tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực.

“Dễ thương quá”, một trong số hàng nghìn người đã để lại bình luận ủng hộ bên dưới clip bày tỏ.

“Thật tuyệt, đúng là một năm hạnh phúc”, một người khác viết.

Người đăng video là cô gái 20 tuổi, cháu gái của người đàn ông. Sau khi clip viral, cô gái đã đăng thêm một bài giải thích hoàn cảnh xung quanh câu chuyện chú và cô của mình công khai giới tính.

Chủ nhân clip giải thích rằng chú mình, người đàn ông 38 tuổi, quyết định chọn dịp lễ năm nay để come out vì đã tìm thấy một người yêu thương và muốn được gia đình chấp thuận.

Cô gái kể thêm gia đình mình rất đông người, mọi thứ giống như phiên bản đời thực của bộ phim sitcom "Modern Family" của Mỹ - trong đó cũng có một anh trai là người đồng tính.

Cô gái trẻ cũng bất ngờ trước thái độ cởi mở và mạnh dạn của các thành viên trung tuổi trong gia đình mình.

Những người đồng tính ở Trung Quốc vẫn phải chịu nhiều định kiến. Ảnh: The Guardian.

Đồng tính luyến ái ở Trung Quốc bị coi là phạm pháp cho đến năm 1997, và bị xem là một loại bệnh rối loạn tâm thần mãi cho đến năm 2001. Không được sự công nhận từ xã hội, những người đồng tính tại Trung Quốc cũng không được giáo dục đầy đủ và đúng đắn về vấn đề nhạy cảm này, kể cả từ cha mẹ họ.

Hôn nhân đồng giới cũng không được pháp luật công nhận. Do truyền thống văn hóa đã ăn sâu nên nhiều người trung niên và cao tuổi tin rằng kết hôn và sinh con là điều mà mọi người nên làm.

Do đó, hầu hết người thuộc cộng đồng LGBT chọn cách che giấu giới tính thật của mình.

Cộng đồng LGBT ở nhiều khu vực ở nước này vẫn chịu nhiều định kiến, không được coi trọng. Họ phải giấu xu hướng tính dục để sống "cuộc sống bình thường".

Khi hôn nhân đồng giới chưa được hợp pháp hóa, những người đồng tính nam và nữ kết hôn với nhau để tạo vỏ bọc bảo vệ họ khỏi sự kỳ thị của xã hội.

Để kiếm ra "đối tác" cho một cuộc hôn nhân đặc biệt như vậy rất khó. Có những diễn đàn để mọi người tìm được đối tượng “hợp tác” với mình.

Đoạn video đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng Trung Quốc.

Ở phần bình luận của video, nhiều người trong cộng đồng LGBT đã chia sẻ câu chuyện riêng của mình.

Một người, cho biết mình là đồng tính nam, kể rằng: “Năm nay tôi về quê ăn Tết, chú tôi có vẻ nhận ra tôi là người đồng tính và đột nhiên nói: 'Cháu còn tính lấy vợ à?'. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy trốn. Tôi không muốn bị ép phải come out vì chưa độc lập về tài chính”, người đàn ông nói.

Một cư dân mạng khác cho biết: “Bầu không khí gia đình rất tốt. Tôi đã công khai giới tính thật được khoảng 5 năm nay rồi, nhưng chỉ mới ở giai đoạn mà bố mẹ tôi miễn cưỡng chấp nhận, họ chưa sẵn sàng nói với những người còn lại trong gia đình”.

