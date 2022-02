Hai triệu chứng ban đầu ở người nhiễm Omicron 'tàng hình'

Biến chủng phụ của Omicron có nhiều triệu chứng tương tự phiên bản gốc. Trong đó, 2 triệu chứng có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu của bệnh là chóng mặt và mệt mỏi.

Khi thế giới đang đối mặt với Omicron dễ lây lan, một dòng phụ khác của biến chủng đáng quan tâm đã xuất hiện. Biến chủng phụ mới của Omicron - Omicron "tàng hình" hay BA.2 - đã được báo cáo ở khoảng 40 quốc gia như Ấn Độ, Đan Mạch, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Singapore...

Omicron "tàng hình" hay BA.2 có khả năng lây nhiễm cao, có thể có nhiều đột biến hơn chủng gốc. Cơ quan Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết tình trạng này thấp hơn một bậc so với quy chuẩn về "biến chủng đáng lo ngại" do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra.

Các dấu hiệu đáng chú ý

Theo India Times, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây cho rằng Omicron chủ yếu ảnh hưởng đường hô hấp trên thay vì phổi, không giống các biến chủng trước đó của SARS-CoV-2.

Điều này cũng xảy ra với biến chủng Omicron "tàng hình", nhưng vẫn cần phải nghiên cứu thêm vì nó khá mới và chưa có nhiều thông tin. Xét về triệu chứng, các nhà khoa học xác định biến chủng phụ có thể xuất hiện 2 triệu chứng điển hình trong giai đoạn đầu là chóng mặt và mệt mỏi.

Các nhà nghiên cứu nhận định có rất nhiều lý do khiến bạn cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi trong ngày. Nhưng nếu tình trạng này gây khó chịu trong nhiều ngày, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, mọi người nên liên hệ ngay với bác sĩ. Những triệu chứng này có thể xuất hiện trong vòng 2-3 ngày sau khi bị nhiễm virus và tồn tại trong cơ thể lâu hơn.

Chóng mặt và mệt mỏi có thể là dấu hiệu ban đầu của Omicron "tàng hình". Ảnh: Indiatimes.

Ngoài hai dấu hiệu nhận biết, biến chủng phụ của Omicron cũng có thể dẫn đến các triệu chứng khác như: Sốt, ho khan, viêm họng, đau đầu, mỏi cơ, nhịp tim tăng.

Vì biến chủng mới không liên quan phổi, có thể loại trừ các triệu chứng Covid-19 từng gặp trước đó như mất khứu giác hoặc vị giác và khó thở. Theo ứng dụng nghiên cứu ZOE COVID của Anh, cảm lạnh là triệu chứng được báo cáo nhiều nhất về biến chủng BA.2 của Omicron, đặc biệt là ở những người đã được tiêm phòng.

Omicron "tàng hình" có nguy hiểm hơn biến chủng mẹ?

Mặc dù BA.2 được dán nhãn là biến chủng phụ của Omicron, cấu tạo di truyền của nó khá khác so với sau này. Theo các nhà nghiên cứu, Omicron "tàng hình" có khoảng 20 đột biến khác với Omicron ban đầu.

Điều này làm cho nó khá khác biệt theo một số cách và cũng là lý do để lo ngại. Vì biến chủng Omicron "tàng hình" rất đa dạng, rất khó để lần ra bản chất và tính hung hãn của nó.

BA.2 khác với BA.1 (phiên bản gốc của Omicron) ở một số trình tự di truyền như axit amin trong protein Spike S. Bởi nó thiếu một thay đổi di truyền cụ thể vốn cho phép các xét nghiệm rRT-PCR có những chỉ dấu ban đầu.

Về khả năng lây lan, Omicron "tàng hình" có thể lây lan dễ dàng như biến chủng mẹ của nó. Do tính chất này, nó đã lây lan sang một số quốc gia và được cho là sẽ tăng đột biến các trường hợp dương tính trong những ngày tới.

Mặc dù biến chủng của SARS-CoV-2 rất khó dự đoán, những phát hiện ban đầu ở Đan Mạch cho thấy BA.2 không gây ra bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào đến tính mạng. Nó cũng không gây ra triệu chứng nghiêm trọng cũng như không làm tăng nguy cơ nhập viện hoặc tử vong.

Theo báo cáo của Viện Huyết thanh Statens của Đan Mạch, Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm do Chính phủ điều hành, phân tích ban đầu cho thấy không có sự khác biệt nào về số lần nhập viện vì BA.2 so với BA.1.

Chủng phụ của Omicron được chứng minh không gây nguy hiểm hơn chủng gốc. Ảnh: CNBC.

Theo CNBC, thông báo mới nhất của WHO cho biết dòng phụ BA.2 không nghiêm trọng hơn chủng Omicron gốc. Thông tin này được WHO đưa ra trên website chính thức ngày 22/2, sau khi nhóm Cố vấn kỹ thuật của tổ chức này thảo luận về các bằng chứng mới nhất liên quan biến chủng Omicron và hai dòng phụ BA.1, BA.2.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm khoa học của WHO, nhận định: "Chúng tôi không thấy mức độ nghiêm trọng của BA.2 khác biệt so với BA.1. Chúng gây triệu chứng và nguy cơ nhập viện tương đương nhau. Thông tin này thực sự quan trọng, bởi ở một số quốc gia, cả BA.1 và BA.2 đều lây nhiễm mạnh".

Kết luận của WHO sẽ giúp các quốc gia như Đan Mạch, Nam Phi, Vương Quốc Anh, nơi BA.2 đang lây lan mạnh, có những biện pháp phản ứng phù hợp.

Trước đó, WHO cho biết BA.2 dễ lây truyền hơn BA.1. Tổ chức kêu gọi thực hiện thêm nhiều nghiên cứu sâu rộng để tìm hiểu về biến chủng phụ này. WHO nhấn mạnh sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ BA.2 như một phần của Omicron và yêu cầu các quốc gia liên tục cảnh giác, theo dõi cũng như phân tích so sánh dòng phụ của biến chủng này.

BA.2 có làm giảm hiệu quả của vaccine Covid-19?

Chủng Omicron BA.1 ban đầu được chứng minh có khả năng đáng kể để thoát khỏi các kháng thể do vaccine Covid-19 tạo ra, dẫn đến nhiều người đã tiêm vaccine vẫn nhiễm virus trong thời gian gầy đây. Theo nghiên cứu được công bố vào tháng trước, các nhà khoa học Đan Mạch phát hiện BA.2 có khả năng "né tránh" vaccine tốt hơn BA.1.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu, những người đã tiêm vaccine Covid-19 bị mắc bệnh không dễ lây lan virus sang người khác như trường hợp chưa được tiêm phòng. Các nhà khoa học cho biết điều này có thể là do những người được tiêm phòng có tải lượng virus thấp hơn. Nói cách khác, vaccine vẫn giúp giảm sự lây lan của virus.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston (Mỹ) phát hiện BA.2 tránh được các kháng thể từ hai liều vaccine Pfizer nhiều hơn BA.1 một chút. Theo nghiên cứu được công bố vào đầu tháng 2, mức độ kháng thể trung hòa thấp hơn khoảng 1,4 lần so với BA.2.

Dan Barouch, tác giả của nghiên cứu và điều tra viên chính tại Trung tâm Nghiên cứu virus và vaccine của Đại học Harvard, cho biết: "BA.2 tránh được các kháng thể từ vaccine Pfizer tương tự BA.1, có thể nhiều hơn một chút nhưng không đáng kể".