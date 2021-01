Hai trẻ ở Lào Cai bị bỏng nặng khi sưởi ấm bằng than, củi

Vào những ngày giá rét đầu tháng 1, Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai (Lào Cai) đã tiếp nhận 2 bệnh nhi bị bỏng do gia đình đốt than, củi sưởi ấm.

Theo Sở Y tế Lào Cai, trường hợp đầu tiên là bé M.B.T., 11 tháng tuổi, trú tại thôn Thào Chư Phìn, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai. Bé T. nhập viện trong tình trạng quấy khóc, da vùng mặt, bàn tay trái có nhiều nốt phỏng nước và vết trợt.

Theo lời kể của gia đình, trẻ được mẹ cho ngồi ghế sưởi ấm. Trong lúc mẹ đi lấy nước không để ý, bé bị ngã khiến vùng mặt tiếp xúc trực tiếp vào chậu than.

Tai nạn khiến vùng mặt của các bé bị bỏng nặng. Ảnh: Sở Y tế Lào Cai.

Tại Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, trẻ được chẩn đoán bỏng độ I, II, diện tích 5%.

Trường hợp thứ hai là bé H.A.H., 5 tháng tuổi, trú tại thôn Na Pá, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, bị bỏng nặng độ I, II với diện tích 6%, sốc bỏng. Trước đó, bé được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng toàn bộ vùng mặt có nhiều nốt bỏng nước, trợt da.

Gia đình cho biết bé được mẹ tắm gần bếp củi để sưởi ấm. Sau khi tắm cho bé, người mẹ đưa em cho con gái lớn bế. Không may, người chị bế em bị ngã, khiến vùng mặt của bé H. tiếp xúc trực tiếp với bếp củi đang cháy. Hiện tại, hai bệnh nhi ổn định sức khỏe, các nốt bỏng khô dần, đỡ quấy khóc.

Sở Y tế Lào Cai cảnh báo thời gian gần đây, thời tiết khu vực phía Bắc khắc nghiệt, rét đậm, rét hại kéo dài. Người dân vùng cao hay có thói quen đun củi, đốt than sưởi ấm.

Ngành y tế Lào Cai đã khuyến cáo người dân không dùng bếp than, củi để sưởi ấm trong nhà, phòng kín, đề phòng các hiểm họa do than, củi gây ra. Người dân có thể giữ ấm cho trẻ bằng cách cho bé mặc quần áo ấm, đội mũ và mang tất, tuyệt đối không để trẻ nằm, ngồi hoặc chơi gần bếp lửa vì có thể gây nguy hiểm.