Hai tội danh dành cho người đàn bà tự xưng cán bộ Văn phòng Chính phủ

Tự xưng cán bộ Văn phòng Chính phủ, Vũ Thị Hương Lan bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an khởi tố về 2 tội danh.

Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát thông báo để các cá nhân và tổ chức là nạn nhân của Vũ Thị Hương Lan (SN 1982, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đến trình báo, tố giác để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương;

Ngày 6/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Hương Lan về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ngày 24/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hương Lan về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vũ Thị Hương Lan.

Kết quả điều tra xác định mặc dù không phải là cán bộ của Văn phòng Chính phủ, Vũ Thị Hương Lan tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, đại diện chủ nguồn vốn an sinh xã hội của Chính phủ.

Để tạo niềm tin, Vũ Thị Hương Lan trực tiếp cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn xem một số tài liệu giả như: Quyết định phê duyệt, Quyết định giải ngân, Thông báo lệnh giải ngân... được đóng dấu đỏ của Chính phủ và Bộ Tài chính, trong đó có nội dung thể hiện Vũ Thị Hương Lan là người đại diện cho chủ nguồn vốn an sinh xã hội của Chính phủ.

Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Hương Lan thỏa thuận sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp được vay nguồn vốn an sinh xã hội của Chính phủ với lãi suất 1-3%/năm; Đổi lại, các cá nhân, doanh nghiệp muốn vay vốn phải chuyển cho Lan số tiền 1,8 tỷ đồng thông qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc và các khoản chi phí khác.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân và tổ chức là nạn nhân của Vũ Thị Hương Lan biết, trình báo. Địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; Số 7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Số điện thoại: 069.2342431.