Hai tình huống pháp lý trong vụ 4 người chết tại phòng trọ

Theo luật sư, tùy thuộc kết quả điều tra nhận định có sự tác động của người bên ngoài gia đình hay không, công an sẽ ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Sáng 18/5, một số người sống trong dãy phòng trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP.HCM), không thấy gia đình ông L.V.K. (45 tuổi) mở cửa phòng đi làm nên nghi xảy ra chuyện không lành.

Mọi người đến gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Họ phá cửa phòng, phát hiện ông K. cùng vợ là N.T.L. (44 tuổi), L.Q.H. (16 tuổi, con trai), L.T.L. (23 tuổi, con gái) nằm bất động. Tới ngày 19/5, cả bốn người trong gia đình đều đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng đánh giá các nạn nhân tử vong nghi do ngạt khí. Những tình huống nào có thể xảy ra trong vụ việc này?

Căn nhà trọ xảy ra vụ nghi ngạt khí ở thành phố Thủ Đức. Ảnh: An Huy.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình) nhìn nhận đây là sự việc đau lòng, gây thiệt hại lớn về người. Với việc gia đình ông K. bị nghi tử vong do ngạt khí, vụ việc có thể xảy ra theo 2 chiều hướng như sau:

Thứ nhất, nguyên nhân tử vong do lỗi chủ quan của người nhà như nấu ăn quên tắt bếp hoặc do yếu tố khách quan, sự kiện bất khả kháng như rò rỉ bình gas dẫn tới ngộ độc khí gas. Nếu tình huống này xảy ra, cơ quan công an sẽ củng cố hồ sơ và có văn bản kết luận, xác định vụ việc không có yếu tố hình sự và không khởi tố vụ án.

Với trường hợp nguyên nhân do lỗi chủ quan của người nhà, theo quy định, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, với việc các thành viên trong gia đình đều đã tử vong, trách nhiệm hình sự sẽ không được đề cập.

Thứ hai, nguyên nhân tử vong do lỗi cố ý hoặc vô ý của người ngoài. Nếu tình huống này xảy ra, cơ quan chức năng sẽ thu thập thêm chứng cứ, tài liệu làm căn cứ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định.

Trường hợp này, nghi phạm sẽ được triệu tập tới làm việc để làm rõ động cơ, mục đích, ý thức khi thực hiện hành vi dẫn tới hậu quả chết người. Nếu đủ căn cứ, họ có thể bị khởi tố về tội Giết người hoặc Vô ý làm chết người theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, theo luật sư Hùng, những yếu tố nêu trên tới hiện tại đều dừng lại ở giả thiết. Để có kết luận cuối cùng cần dựa trên kết quả điều tra theo đúng trình tự thủ tục mà Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định.