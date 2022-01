Hai thứ trưởng Bộ Công an được thăng hàm thượng tướng

Trung tướng Trần Quốc Tỏ và trung tướng Lương Tam Quang được Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng với Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang.

Chúc mừng 2 tân thượng tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc thăng cấp bậc hàm dịp này thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của 2 thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang là những sĩ quan ưu tú, lập được nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch nước trao quyết định cho thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Ảnh: Bộ Công an.

Với việc được thăng hàm thượng tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, tin tưởng 2 thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng, giữ vững phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng một cách chặt chẽ, quyết liệt, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan; phải kiên quyết xử lý những người đưa, nhận hối lộ và làm rõ bản chất vụ án.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tháng 3/2014, ông Tỏ giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên rồi bí thư tỉnh này từ tháng 10/2015. Tháng 5/2020, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang quê Hưng Yên. Giai đoạn 2012-2017, ông là Phó chánh Văn phòng Bộ Công an. Từ 2017 đến 2019, ông Quang giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an. Tháng 8/2019, ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.