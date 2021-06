Hai thiếu niên cướp xe ôm ở Hà Nội

Long và Linh yêu cầu lái xe ôm chở từ tòa nhà Lotte đi Sài Đồng (Long Biên). Gần đến nơi, Long dùng dao khống chế nạn nhân để cướp xe máy và tiền.

Công an quận Long Biên, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Lý Thành Long (16 tuổi, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) và Bùi Khánh Linh (17 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo công an, tối 26/5, Long và Linh ở khu vực tòa nhà Lotte (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) và gọi lái xe ôm Grab N.V.T. (33 tuổi, ở huyện Thanh Trì), yêu cầu chở đi Sài Đồng (quận Long Biên) với giá 150.000 đồng.

Linh (bìa trái) và Long. Ảnh: Công an Hà Nội.

Khi đến ngõ 229B Nguyễn Văn Linh, Long dùng dao đe dọa anh T. để lấy xe máy và tiền mặt của lái xe. Cướp được tài sản, 2 nghi phạm bỏ về hướng Big C Long Biên.

Nhận trình báo của nạn nhân, Công an quận Long Biên vào cuộc điều tra. Đến khoảng 20h ngày 27/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) đã bắt giữ được Long và Linh. Tại trụ sở, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội.