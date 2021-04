Hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh chấn thương đầu

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết 2 thiếu niên nhập viện trong tình trạng tỉnh, được chẩn đoán chấn thương đầu và xử trí giảm đau.

Chiều 2/4, Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), thông tin về tình trạng sức khỏe hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh tại trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM).

Theo đó, khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân N.P.H.T. và N.D.T.A. (cùng 14 tuổi) vào lúc 21h40 ngày 1/4.

Hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh, đá nhiều lần vào đầu. Ảnh cắt từ clip.

Bác sĩ Hiếu cho biết bệnh nhân N.P.H.T. nhập viện trong tình trạng tỉnh, than đau đầu vùng thái dương phải. Bệnh nhân không ói, không co giật, không yếu liệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, cổ mềm, đồng tử 2 bên đều 3 mm. Bệnh nhân có phản xạ ánh sáng tốt, không sưng nề phần mềm da đầu. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương đầu và được xử trí giảm đau.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân N.D.T.A. có phần nặng hơn. Lúc vào viện, em than chóng mặt, đau đầu, đau cổ nơi bị đánh, không ói, không co giật, sức cơ 2 bên vẫn đạt 5/5. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đầu cổ do bị bạo hành và được xử trí giảm đau. Hiện tại, sức khỏe của 2 em ổn định, dự kiến được xuất viện.

Trước đó, ngày 1/4, mạng xã hội lan truyền clip bảo vệ dân phố đánh dã man hai thiếu niên trong trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM).

Ông Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin hai thiếu niên bị đánh không phải học sinh trong trường. Người đánh hai em không phải nhân viên nhà trường.

Sáng 2/4, Sở GD&ĐT trao đổi với Zing, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định vụ việc xảy ra trong trường THCS Nguyễn Văn Tố nên sở sẽ có phương án xử lý sau khi nắm rõ chi tiết.

Trưa 2/4, UBND quận 10 tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc. Lãnh đạo quận cho biết sẽ yêu cầu công an điều tra, xác minh để xử lý nghiêm, không bao che.

Ông Nguyễn Vi Tường Thụy cũng đã có báo cáo gửi UBND quận và Phòng GD&ĐT quận 10. Ông cho biết việc hai thiếu niên bị đánh trong khuôn viên trường, quay clip đưa lên mạng là sự cố xảy ra khá bất ngờ, không thể lường trước được và cũng không do nhân viên nhà trường làm.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong nhà trường, ảnh hưởng lớn đến ngành và địa phương, với vai trò hiệu trưởng đơn vị, ông Thụy xin nhận một số khuyết điểm, xin nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấp nhận chịu sự khiển trách của quý lãnh đạo.

Ông Thụy cũng thông tin từ ngày 23/3, trường nhiều lần bị người lạ đột nhập, ăn trộm đồ của canteen và đồ dùng học sinh.