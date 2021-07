Hai thập kỷ gắn liền hình tượng gợi cảm của Scarlett Johansson

Trong thập niên 2010, Scarlett Johansson bắt đầu muốn từ bỏ hình tượng sexy. Trên Evening Standard năm 2012, cô nói nhiều lần mất vai do quá quyến rũ, như ở phim điện ảnh The Girl with the Dragon Tattoo. Ở buổi thử vai, đạo diễn David Fincher hài lòng với Johansson nhưng muốn chọn một diễn viên ít gợi cảm hơn. Her (2013) là một dự án đặc biệt, khi Johansson không xuất hiện trước máy quay mà chỉ diễn xuất bằng giọng nói trong vai trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Getty.