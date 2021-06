Hai thành viên BTS mua căn hộ trong khu phức hợp Hàn Quốc

RM và Jimin cùng tậu căn hộ đắt đỏ ở Seoul. Sau khi mua nhà, hai thành viên nhóm BTS trở thành hàng xóm của G-Dragon, Jun Ji Hyun.

Ngày 1/6, theo Skye Daily, hai thành viên nhóm BTS vừa tậu căn hộ trong phức hợp Nine One Hannam đắt đỏ của Hàn Quốc. RM mua nhà giá 5,69 triệu USD bằng tiền mặt. Nam ca sĩ đứng tên căn hộ từ ngày 25/5. Nhà mới của RM có tổng diện tích khoảng 293,93 m2.

Cùng lúc, thành viên Jimin mua căn hộ chung tòa nhà với đồng nghiệp nhóm BTS. Căn hộ của anh rẻ hơn trưởng nhóm RM. Anh cũng thanh toán 5,3 triệu USD tiền mặt cho nhà đầu tư.

Căn hộ của RM và Jimin bao gồm ba phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng khách, nhà bếp và khu vực ăn uống riêng. Bên dưới căn hộ là bãi đỗ xe lớn. Ngoài ra, Nine One Hannam có khu sinh hoạt chung, hồ nước đẹp, lối đi rộng.

RM và Jimin cùng tậu căn hộ đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Ảnh: Dispatch.

Giải thích lý do chênh lệch giá cả dù hai căn hộ có cùng diện tích, các chuyên gia nhà đất cho rằng nhà của RM có tầm nhìn đẹp, diện tích sân thoáng đãng hơn.

Tại Hàn Quốc, phức hợp Nine One Hannam có vị trí đắc địa, nằm giữa ga tàu điện ngầm và trung tâm khu phố nổi tiếng Hannamdong. Căn hộ mới của RM và Jimin nằm gần Hannam The Hill - nơi ở chung của nhóm BTS.

Theo Skye Daily, Nine One Hannam hiện là khu chung cư đắt đỏ nhất Seoul. Sau khi tậu căn hộ, hai thành viên BTS trở thành hàng xóm của những ngôi sao hàng đầu như G-Dragon, So Ji Sub và Jun Ji Hyun.