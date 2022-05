Hai thanh niên vượt đèn đỏ, tông gãy chân thiếu tá CSGT

Điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, khi CSGT Công an TP Ninh Bình ra hiệu lệnh dừng xe, 2 thanh niên không chấp hành, cố tình bỏ chạy và tông gãy chân thiếu tá CSGT.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, vừa tới thăm, tặng quà, động viên thiếu tá Trịnh Đức Chung, cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Ninh Bình, người bị 2 thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ tông gãy chân.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên thiếu tá Trịnh Đức Chung bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Khoảng 14h30 ngày 26/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba cầu Lim thuộc địa bàn phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, thiếu tá Chung phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 36B7-549.95, theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa, vượt đèn đỏ.



Lúc này, thiếu tá Chung ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng 2 nam thanh niên không chấp hành, lái xe bỏ chạy và đã tông vào thiếu tá Trịnh Đức Chung làm anh gãy chân, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Hai thanh niên sau đó bị bắt giữ và được xác định gồm: Lê Phạm Hoàng Duy và Nguyễn Quang Minh (cùng SN 2002; ngụ TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện vụ việc được Công an TP Ninh Bình củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.