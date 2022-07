Hai thanh niên ra đầu thú sau khi đánh chết người

Sau khi hành hung anh Thuận tại cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An) khiến nạn nhân tử vong, 2 nam thanh niên đã đến công an đầu thú.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Long An cho biết 2 thanh niên liên quan vụ nam công bị sát hại trước cổng Công ty Đại Lục, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn (TP Tân An) đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Khu vực nơi anh Thuận bị hành hung. Ảnh: A.L. Theo cơ quan điều tra, chiều 15/7, anh Nguyễn Trần Thuận (25 tuổi, quê Tiền Giang), công nhân Công ty Đại Lục chạy xe máy đến gần cổng công ty, thì bị nhóm 3-4 thanh niên đi trên 2 xe máy chặn lại. Nhóm này xông vào dùng tay chân và hung khí đánh anh Thuận gục xuống đường. Thấy nhóm này đánh anh Thuận, người dân không dám can thiệp. Gây án xong, nhóm này lên xe máy rời đi. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do vợ anh Thuận mâu thuẫn với nhóm người trên. Nhóm này đi đường phát hiện anh Thuận nên ra tay hành hung.