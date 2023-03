Hai thanh niên gây ra 12 vụ trộm ở vùng quê

Lợi dụng sự sơ hở của người dân, 2 thanh niên ở An Giang đã liên tiếp gây ra 12 vụ trộm bình ắc quy, môtơ điện và máy nén khí.

Chiều 13/3, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tỷ (31 tuổi) và Huỳnh Minh Luân (22 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Trường, huyện An Phú) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tỷ và Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Hồi đầu tháng 3, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về việc mất trộm bình ắc quy, môtơ điện và máy nén khí. Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện Tỷ và Luân có biểu hiện nghi vấn, nên mời về trụ sở làm việc.

Ban đầu, Tỷ và Luân không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Trước những chứng cứ cảnh sát đã thu thập, Tỷ và Luân thừa nhận cùng nhau thực hiện trót lọt tổng cộng 12 vụ trộm trên địa bàn huyện An Phú.

Tài sản trộm được, cả hai mang đến TP Châu Đốc bán. Cảnh sát đã thu hồi được 7 môtơ điện, 2 máy nén khí, 2 bình ắc quy và một cân đồng hồ.