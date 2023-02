Hai thanh niên cướp giật tài sản sa lưới

Cướp giật tài sản của người đi đường ở Bình Dương, 2 thanh niên bị người dân truy đuổi bắt giao cho cơ quan công an.

Ngày 7/2, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Lý Hoàng Vũ (SN 1997) và Mai Thanh Phong (SN 1998) cùng có HKTT phường Đông Hòa, TP Dĩ An, để điều tra làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Vũ và Phong không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, ngày 31/1, Phong điều khiển môtô chở Vũ đi trên các tuyến đường của TP Dĩ An để Cướp giật tài sản của người dân.

Nghi phạm bị công an bắt giữ.

Khi đến phường Bình An, TP Dĩ An, 2 thanh niên phát hiện anh Lê Văn Được đi môtô chở theo vợ có mang theo túi xách, nên đã ra tay cướp giật rồi tăng ga tẩu thoát.

Anh Được đuổi theo 2 thanh niên và phối hợp người dân bắt giữ được Phong, Vũ giao cho cơ quan công an.

Quá trình điều tra, 2 nghi phạm khai nhận cũng trong ngày 31/1, đã thực hiện 2 vụ Cướp giật điện thoại di động trên địa bàn TP Dĩ An. Được biết, Vũ có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, còn Phong có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.