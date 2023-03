Hai thanh niên bị khởi tố vì tham gia cá độ World Cup 2022

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Huỳnh Huy Vũ và Âu Hồng Khanh đã tham gia cá độ ăn thua bằng tiền, nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 14/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Huy Vũ (31 tuổi) và Âu Hồng Khanh (cùng ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) điều tra về tội Đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, khuya 17/12/2022, trong lúc diễn tra trận đấu tranh hạng 3 World Cup 2022, Công an thị xã Tân Châu đã ập vào quán cà phê thuộc khu vực ấp Châu Giang, xã Châu Phong.

Vũ và Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ 8 người đang có hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền, tạm giữ 40 triệu đồng và 5 điện thoại động.

Quá trình xác minh đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ Vũ và Khanh đã có hành vi tham gia đánh bạc, đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.