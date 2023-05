Hai thẩm phán tối cao Mỹ bị tố liên quan đến vụ kiện của nhà xuất bản

Hai thẩm phán tối cao Mỹ đã không tự rút lui khỏi các vụ kiện được đưa ra trước tòa liên quan đến Penguin Random House (PRH), nơi trả cho họ các hợp đồng sách béo bở.

Theo CNN, trong hai vụ kiện vi phạm bản quyền tách biệt liên quan đến Penguin Random House (PRH), Tòa án tối cao Mỹ đã từ chối tiếp nhận các kháng cáo. Vào năm 2013, tòa án tuyên bố không xét xử vụ đầu tiên và vụ thứ hai bị tòa từ chối vào năm 2019 và một lần nữa vào năm 2020. Trong cả hai trường hợp, PRH đều thắng ở tòa án cấp dưới và các quyết định đó vẫn có hiệu lực.

Thẩm phán tự do Sonia Sotomayor, người được bổ nhiệm vào năm 2009 và đã được nhà xuất bản trả hàng triệu USD trong những năm qua, từ chối rút lui trong cả ba lần từ chối tiếp nhận các vụ kiện.

Thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch, làm việc tại Tòa án Tối cao Mỹ từ năm 2017 và đã nhận được hàng trăm nghìn USD trong các thương vụ sách với PRH, cũng từ chối loại mình khỏi vụ kiện gần đây.

Thẩm phán Sonia Sotomayor và Neil Gorsuch. Ảnh: Reuters.

Trước đó nhóm giám sát nhằm thúc đẩy sự minh bạch hơn từ cơ quan tư pháp Fix the Court và trang The Daily Wire từng đưa tin về hành động trên của các thẩm phán Mỹ.

Thêm vào đó, Tòa án Tối cao Mỹ đang bị chú ý chặt chẽ trong thời gian gần đây sau một loạt báo cáo về sự thiếu minh bạch xung quanh việc công bố tài chính của các thẩm phán. Các nhóm giám sát đặc biệt tập trung vào những lần tòa án từ chối xét xử, có thể là do sự liên quan của các thẩm phán trong những vụ việc này.

Theo CNN, Tòa án tối cao Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận.

Thông thường, Tòa án tối cao Mỹ không tuyên bố công khai phiếu của các thẩm phán về việc có tiếp nhận đơn kháng cáo hay không. Tuy nhiên, Tòa án có thông tin ngắn gọn về thời điểm đơn kháng cáo bị bác.

Đối với cả 2 vụ kiện và 3 lần từ chối trên, cựu Thẩm phán tự do Stephen Breyer, người cũng đã nhận được tiền bản quyền sách từ PRH, đã tự loại mình ra khỏi quá trình bỏ phiếu.

Gabe Roth, Giám đốc điều hành của Fix the Court, nói với CNN rằng luật liên bang liên quan đến việc rút khỏi quá trình bỏ phiếu thường áp dụng khi thẩm phán hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình có sở hữu cổ phần. Và Roth cho rằng ông Breyer, người đã nghỉ hưu vào năm 2022, có khả năng rút lui vì ông sở hữu cổ phần của một công ty từng nắm giữ nhiều cổ phiếu của PRH trong một khoảng thời gian.

Về phần mình, bà Sotomayor đã xuất bản một số cuốn sách kể từ khi được bầu vào Tòa án tối cao Mỹ. Trong đó có một số cuốn sách dành cho trẻ em và một cuốn hồi ký My Beloved World - được công ty Knopf Doubleday xuất bản vào năm 2013. Knopf trực thuộc PRH.

Bà Sotomayor có sách được công ty trực thuộc PRH xuất bản. Ảnh: NY Post.

Trong các báo cáo tài chính cho năm 2010 và 2012, bà Sotomayor ghi nhận đã nhận được các khoản ứng trước từ Knopf Doubleday với tổng trị giá 3,1 triệu USD . Từ năm 2017 đến 2021, Knopf đã trả cho bà gần 500.000 USD tiền bản quyền sách và các khoản ứng trước.

Còn ông Gorsuch đã xuất bản cuốn A Republic, If You Can Keep It vào năm 2019 thông qua PRH. Ông đã nhận được tổng cộng 655.000 USD từ tập đoàn xuất bản này trong những năm gần đây, theo báo cáo tài chính năm 2018, 2019 và 2020.

Ông Roth cũng lưu ý rằng các Thẩm phán Amy Coney Barrett và Ketanji Brown Jackson cũng có những cuốn sách đang được thực hiện.

Roth nói: “Tôi nghĩ rằng những công ty này nên được thêm vào danh sách rút lui xét xử của các thẩm phán. Và họ không nên tham gia vào các đơn kiện liên quan đến các nhà xuất bản sách đang làm giàu cho họ một cách rõ ràng”.

Trong một tuyên bố vào tháng trước của toàn bộ 9 thành viên hiện tại, Tòa án tối cao Mỹ đã giải thích lý do các luật gia cá nhân “thay vì Tòa án” phải quyết định các vấn đề liên quan đến từ chối xét xử.

“Nếu toàn bộ Tòa án hoặc bất kỳ tập hợp con nào của Tòa án xem xét các quyết định từ chối của từng thẩm phán, thì điều đó sẽ tạo ra một tình huống không mong muốn là Tòa án có thể ảnh hưởng đến kết quả của một vụ kiện bằng cách chọn ai trong số các thành viên của mình có thể tham gia”, tuyên bố cho biết.