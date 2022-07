Hai tên cướp bị bắt vì xe bất ngờ đứt xích

Sau khi cướp túi xách của nạn nhân, 2 thanh niên tăng ga tháo chạy thì xe bất ngờ bị đứt xích, nên bị cảnh sát khống chế.

Ngày 24/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Bằng (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Huỳnh Phước Thuận (18 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng bị cảnh sát khống chế.

Do không có tiền tiêu xài, Bằng và Thuận rủ nhau từ TP.HCM qua Long An tìm người sơ hở cướp tài sản đem về chia nhau. Chiều 23/7, hai đối tượng chạy xe trên đoạn đường thuộc xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, phát hiện chị N.H.V (20 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) điều khiển xe máy lưu thông trên đường, trên người đeo giỏ xách nên áp sát giật và tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác Công an xã Thạnh Phú và dân phòng đang làm nhiệm vụ nghe tiếng truy hô của nạn nhân, nên tổ chức truy đuổi. Bị đuổi, 2 đối tượng tháo chạy, bất ngờ xe bị đứt dây xích nên cả 2 té ngã. Cùng thời điểm này tổ công tác ập vào khống chế.