Hai tài phiệt đứng sau đảng Cộng hòa mắc Covid-19

Hai trong số các nhà tài trợ cho tỷ phú Donald Trump đã mắc Covid-19 sau khi coi nhẹ nguy cơ bị lây nhiễm của nhân viên.

Richard và Liz Uihlein, những nhà tài phiệt bảo thủ - những người sở hữu công ty đóng gói Uline có trụ sở tại Wisconsin và là hai trong số những người ủng hộ tài chính quan trọng nhất của Đảng Cộng hòa, vừa thông báo với nhân viên ngày 11/11 rằng họ đã bị nhiễm bệnh sau khi "ở gần những người bị Covid".

Liz Uihlein, 75 tuổi, cho biết trong tin nhắn gửi tới nhân viên: "Sau nhiều tháng dài, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ mắc bệnh. Nhưng đến Trump cũng bị nhiễm mà".

Tin tức này ban đầu được Patch.com, một trang web tin tức địa phương đưa tin, và được xác nhận bởi Guardian sau đó.

Không rõ hai người đã bị lây nhiễm từ đâu.

Liz Uihlein tại Nhà Trắng trong một bữa tiệc vào năm 2019. Ảnh: Bloomberg/ Paul Morigi.

Một phát ngôn viên của gia đình cho biết cặp đôi đã không tham dự bữa tiệc đêm bầu cử ở Nhà Trắng vào tuần trước dành cho các nhà tài trợ của tổng thống. Tại sự kiện này, có ít nhất 5 người đã bị nhiễm bệnh, bao gồm Mark Meadows - Chánh văn phòng Nhà Trắng, Brian Jack - Giám đốc chính trị Nhà Trắng, và Healy Baumgardner - cựu trợ lý Nhà Trắng.

Phát ngôn viên cho biết Liz Uihlein đã tiếp xúc với virus "thông qua một người bạn cá nhân".

Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Tờ Guardian đã cố gắng liên lạc với Uihleins tại nhà của họ, song người bắt máy tại đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi sau khi phóng viên giới thiệu bản thân.

Trong một tuyên bố, công ty cho biết họ sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona của nhân sự trong công ty.

"Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên Uline luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Uline đã thực hiện nhiều thay đổi dựa trên các chính sách hoạt động bình thường trong thời gian dịch bệnh, lưu ý đến sức khỏe và an toàn của các nhân viên", tuyên bố cho biết. "Khi nhận thức được các ca dương tính trong công ty, chúng tôi lập tức thông báo cho những người có thể bị phơi nhiễm với virus khác, do đó, các quyết định thích hợp có thể nhanh chóng được áp dụng".

Tuy nhiên, công ty đã bị chỉ trích trong quá khứ vì không coi trọng đại dịch. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn vào tháng 4, Liz Uihlein cho biết đại dịch đã bị "thổi phồng".

"Tôi không mong ai bị ốm hết. Bạn biết là tôi không mong muốn như vậy, nhưng tôi nghĩ dịch bệnh ảnh hưởng đến một số lứa tuổi nhất định và ở một số nơi nhất định. Nó ảnh hưởng đến phần lớn thế giới. Song, ở trong nước, dịch bệnh không tràn lan như báo chí đưa tin".

Hồi tháng 4, các nhân viên công ty này cũng phàn nàn rằng công ty đã áp dụng các biện pháp an toàn lỏng lẻo và không khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà ngay từ đầu. Uline bác bỏ những khuyến cáo này, cho rằng công ty này đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên.

Kể từ đó, các ca nhiễm bệnh tăng vọt ở chiến trường chính trị bang Wisconsin - nơi đã chuyển từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020 và góp phần giúp tổng thống đắc cử Joe Biden giành được Nhà Trắng.

Các quan chức y tế của bang cảnh báo hôm 11/11 rằng tình hình ở Wisconsin đang trở nên "ngày càng nghiêm trọng", theo tin tức từ các báo cáo địa phương.

Wisconsin có hơn hơn 7.000 trường hợp mới vào ngày 11/11 và 60 trường hợp tử vong.