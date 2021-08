Hai siêu anh hùng Marvel tái ngộ

Sau "Avengers: Endgame" (2019), Chris Evans và Scarlett Johansson cùng đóng chính trong bộ phim mới mang tên "Ghosted".

Ngày 29/8, theo Hollywood Reporter, cuộc tái ngộ giữa Chris Evans và Scarlett Johansson mang phong cách Avengers. Captain America và Black Widow của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đóng chính trong phim mới mang tên Ghosted.

Bộ phim được chỉ đạo bởi Dexter Fletcher - đạo diễn của Rocketman, Rhett Reese và Paul Wernick (người đứng sau Deadpool và zombieland) là biên kịch. Chris Evans tham gia vào vai trò sản xuất cùng David Ellison, Dana Goldberg và Don Granger.

Scarlett Johansson đóng phim cùng Chris Evans sau khi sinh con. Ảnh: People.

Theo Hollywood Reporter, tác phẩm có mặt sao Marvel là kế hoạch mới của Apple. Công ty học theo Netflix, Amazon bằng cách mời sao hạng A xuất hiện trong phim phát trực tuyến.

Apple đang sản xuất Emancipation - phim có sự tham gia của Will Smith và Killers of the Flower Moon, bộ phim giật gân do Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser đóng chính.

Năm 2020, Chris Evans gây ấn tượng mạnh với bộ phim pháp lý Defending Jacob. Sắp tới, Captain Marvel xuất hiện trong The Gray Man. Nam diễn viên đóng cùng tài tử Ryan Gosling trong tác phẩm của Joe và Anthony Russo - nhà sản xuất Avengers.

Scarlett Johansson và Chris Evans thân thiết trước khi gia nhập MCU. Ảnh: Just Jared.

Ngày 18/8, đại diện của Scarlett Johansson xác nhận nữ diễn viên sinh con gái. "Chúng tôi đã có một đứa bé. Tôi đặt tên con là Cosmo. Vợ chồng tôi rất yêu thương con. Chúng tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư cho con nên không thể chia sẻ thêm", Colin Jost - chồng của nữ diễn viên - sau đó viết lên trang cá nhân.

Ghosted là dự án thứ hai có mặt Góa phụ đen sau khi cô sinh con, có vụ kiện công ty Disney gây chú ý ở Hollywood. Ngày 16/8, Variety đưa tin ngôi sao 36 tuổi xuất hiện trong bộ phim của Wes Anderson - đạo diễn tác phẩm nổi tiếng Grand Budapest Hotel.