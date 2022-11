Hai siêu anh hùng của DC và Marvel lần đầu hợp tác

"Red One" chứng kiến lần đầu hợp tác giữa Chris Evans và The Rock. Điều này hứa hẹn mang đến sự thú vị, háo hức cho khán giả.

Ngày 5/11, Screenrant đưa tin bộ phim hành động hài Red One có The Rock và Chris Evans đóng chính bắt đầu khởi quay ở Atlanta (Georgia, Mỹ). Dựa trên ảnh BackGrid cung cấp, The Rock nhìn cá tính với đồ ôm sát, khoác áo da, trong khi đồng nghiệp có tạo hình bụi bặm.

Hai tài tử Hollywood được chăm sóc kỹ trên phim trường. Trước khi quay, The Rock trao đổi sôi nổi với Evans và cả hai lộ biểu cảm căng thẳng, tập trung khi thực hiện các phân đoạn đầu tiên.

Deadline cho biết Red One bắt nguồn từ câu chuyện gốc của Hiram Garcia, Chủ tịch Seven Bucks Productions. Kịch bản được xây dựng hồi năm ngoái và các chi tiết trong cốt truyện đang được giữ kín.

Sự kết hợp của The Rock và Chris Evans hứa hẹn mang đến những điều thú vị. Ảnh: BackGrid.

Trong một tiết lộ hiếm hoi, nhà sản xuất cho biết bộ phim chứa yếu tố hài, phiêu lưu của thể loại phim kỳ nghỉ. Garcia so sánh Red One với Hobbs & Shaw và Guardians of the Galaxy, đồng thời chia sẻ: "Bộ phim chứa các yếu tố thần thoại điên rồ".

Đây là dự án tái hợp giữa The Rock và đạo diễn Jake Kasdan cũng như các cộng sự ở Seven Bucks Productions sau thành công của các bom tấn Jumanji là Welcome to the Jungle (2017) và The Next Level (2019).

Bên cạnh đó, Red One chứng kiến lần đầu hợp tác giữa hai tài tử (từng hoặc đang) thủ vai siêu anh hùng ở hai vũ trụ điện ảnh đối đầu nhau. Điều này hứa hẹn mang đến sự thú vị, háo hức cho khán giả.

Và không chỉ có The Rock hay Chris Evans, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như Lucy Liu, Kiernan Shipka, Mary Elizabeth Ellis, JK Simmons, Nick Kroll...

Red One dự kiến ra mắt năm 2023 trên nền tảng Prime Video.