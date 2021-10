Hai resort đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu đón khách du lịch trở lại

Khu nghỉ dưỡng Minera Hot Spring Bình Châu Resort và The Grand Hồ Tràm Strip là 2 cơ sở lưu trú đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu đón du khách từ ngày 15/10.

Trong kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm khách sạn đón và phục vụ khách du lịch của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 4 cơ sở lưu trú đã được lựa chọn triển khai thí điểm là Melia Hồ Tràm Beach Resort, The Grand Hồ Tràm Strip, Six Sences Côn Đảo và Minera Hot Spring Bình Châu Resort.

Theo kế hoạch này, các doanh nghiệp bắt đầu đón khách từ ngày 15/10. Theo ghi nhận của Zing, đến sáng 15/10, khu nghỉ dưỡng Minera Hot Spring Bình Châu Resort và The Grand Hồ Tràm Strip bắt đầu đón khách du lịch trở lại.

Dựa trên bộ điều kiện tiêu chuẩn thực hiện thí điểm đón khách của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khách du lịch để đến lưu trú tại các cơ sở này cần được tiêm đủ 2 mũi vaccine và mũi 2 trên 14 ngày cũng như có kết quả xét nghiệm âm tích trước khi lên xe. Bên cạnh đó, du khách cũng không được ra khỏi khuôn viên khách sạn và sử dụng các dịch vụ khép kín của khách sạn cung cấp.

Gói du lịch 7 ngày từ 36 triệu đồng

Trao đổi Zing, bà Lê Thị Thanh Thái - Phó chủ tịch phụ trách Đối ngoại của The Grand Hồ Tràm Strip - cho biết trước khi đón khách, công ty dành 2 tháng chuẩn bị nhằm chấp hành các quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt của UBND tỉnh để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên của doanh nghiệp.

"Du lịch vào thời điểm này, khách hàng chỉ có thể di chuyển trong khuôn viên resort. Nhưng chúng tôi cũng có lợi thế hơn so với khu du lịch khác nhờ quy mô lên đến 164 ha và đẩy đủ tiện ích với 15 nhà hàng, hồ bơi, sân golf mini, sân tennis và bãi biển", bà Thanh Thái nói.

Tính đến hiện tại, bà cho biết tỷ lệ đặt phòng của The Grand Hồ Tràm Strip chưa cao do giới hạn hoạt động 20% công suất của tổng số phòng. Bên cạnh đó, cơ sở này chưa nhận quá nhiều khách để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, The Grand Hồ Tràm Strip đang đưa ra các gói ưu đãi từ 36,7-53,8 triệu đồng cho thời gian lưu trú 8 ngày 7 đêm. Mức giá này đã bao gồm các bữa ăn và dịch vụ vận chuyển, đón khách.

Khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip có quy mô 164 ha, tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: The Grand Hồ Tràm Strip.

"Giá phòng hiện nay không cao hơn nhiều so với thời điểm trước dịch. Khó khăn của doanh nghiệp nằm ở khâu thu hút khách đến nghỉ dưỡng với quy định lưu trú 7 ngày. Chúng tôi hy vọng sau 1-2 tuần thực hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có những điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn", vị này nói.

Tương tự, đại diện Minera Hot Spring Bình Châu Resort cũng cho biết do hôm nay là ngày đầu tiên đón khách và thực hiện các thủ tục về kiểm tra y tế, vận chuyển nên doanh nghiệp mới bắt đầu thông báo đến du khách. Điểm tích cực là khu resort đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, tham khảo của nhiều khách hàng.

"Hiện doanh nghiệp mất nhiều chi phí hơn khi vận hành đón khách song chính sách về giá vẫn không thay đổi nhiều so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Cần phải duy trì một chính sách giá tốt và phù hợp để thu hút và đáp ứng khả năng chi trả cho khách hàng", đại diện Minera Hot Spring Bình Châu Resort nói với Zing.

Dẫn đầu đi kèm với trách nhiệm

Đại diện Minera Hot Spring Bình Châu Resort cho biết cảm thấy vinh dự trước sự tín nhiệm của địa phương khi giao cho doanh nghiệp trách nhiệm đi tiên phong trong chương trình du lịch điểm đến an toàn.

Song, điều này cũng đi kèm với trách nhiệm và áp lực trong việc đáp ứng những yêu cầu UBND tỉnh đề ra, đồng thời xây dựng những quy tình vận hành nội bộ để đảm bảo đón khách an toàn. Tuy nhiên, đại diện resort khẳng định đã hoàn thành tốt những sự chuẩn bị này.

"Thách thức tiếp theo là làm thế nào để thu hút nhiều du khách hơn đến với khu du lịch trong thời gian tới. Đây cũng không phải là mùa cao điểm về du lịch của TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Chính vì vậy, chúng tôi cố gắng khắc phục bằng chính sách giá hấp dẫn, dịch vụ chất lượng tốt và phương án đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên", vị này nói thêm.

Bà Lê Thị Thanh Thái cũng cho biết doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng phòng trường hợp có sự cố xảy ra. "Chúng tôi có một tòa nhà riêng nhằm đề phòng trường hợp có trường hợp lây nhiễm sẽ cách ly tạm thời tại đây", bà Thái nói.

Minera Bình Châu Hot Spring Resort nằm trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thuộc khu Suối khoáng nóng Bình Châu. Ảnh: Minera.

Bà khẳng định lợi thế của The Grand Hồ Tràm là đã thực hiện "3 tại chỗ" được hơn 4 tháng và phục vụ các khách du lịch lưu trú từ trước khi dịch bệnh bùng phát nên đã quen với các quy định hiện nay.

Thêm nữa, nhờ nguồn nhân lực chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ trong các cơ sở lưu trú 5 sao cả trong nước và quốc tế nên không gặp nhiều khó khăn. Các nhân viên phục vụ trong khu nghỉ dưỡng đã thực hiện "3 tại chỗ" trong 4 tháng qua, hơn 400 nhân viên đã đều tiêm đủ 2 mũi vaccine, tương đương 1/4 tổng số nhân viên của tập đoàn.

Đại diện của các doanh nghiệp cũng khẳng định kế hoạch thí điểm này đóng vai trò rất quan trọng khi tiên phong triển khai lại hoạt động du lịch cho Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung.