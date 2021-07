Hai quán karaoke điều nhân viên phục vụ khách đợt dịch Covid-19

Kiểm tra 2 quán karaoke ở Hải Dương trong một ngày, công an phát hiện có tổng cộng 44 khách và nữ nhân viên đang hát. Hai cơ sở này khóa trái cửa khi hoạt động.

Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, đang củng cố hồ sơ để xử lý quản lý, chủ 2 quán karaoke Bon Club và King cùng 44 khách, nhân viên vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 11/7, công an kiểm tra hành chính quán karaoke Bon Club có địa chỉ tại thôn Cao Xá, xã Cao An, do Nguyễn Văn Luân (31 tuổi) làm quản lý.

Công an lập biên bản xử phạt với chủ quán karaoke Bon Club. Ảnh: C.A.

Lực lượng chức năng phát hiện có 3 phòng hát đang hoạt động với tổng số 31 người đang hát, trong đó có 15 nữ tiếp viên.

Cùng ngày, công an kiểm tra quán karaoke King, địa chỉ tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, do Đặng Văn Dũng (24 tuổi) làm quản lý.

Cơ quan chức năng phát hiện tại 2 phòng hát có tổng cộng 13 khách và nữ nhân viên.

Nhiều nữ tiếp viên được điều đến để phục vụ khách tại quán karaoke Bon Club. Ảnh: C.A.

Theo nhà chức trách, 2 quán karaoke nói trên khóa cửa khi hoạt động và lắp hệ thống camera để giám sát việc kiểm tra của lực lượng chức năng.

Trước đó, chủ 2 quán karaoke này đều đã ký cam kết tạm dừng hoạt động trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.