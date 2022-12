Hai quái kiệt thầm lặng của Pháp và Argentina

Nhưng song song với đó, điều khiến họ trở nên đặc biệt trong hai tập thể Pháp và Argentina là đóng góp khi không có bóng, khi chơi bên cạnh Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Không quá nếu nói rằng hình ảnh của Griezmann là hình ảnh của ĐT Pháp tại kì World Cup lần này. Một đội bóng sẵn sàng kiểm soát thế trận, nhưng luôn biết cách nhún nhường và chấp nhận phòng ngự để chờ thời cơ cho các tình huống phản công.

Didier Deschamps hẳn là một người có tầm ảnh hưởng, khi thành công trong việc thuyết phục Griezmann chơi trong một vai trò mà bản thân cầu thủ này phải hy sinh rất nhiều.

Xuyên suốt cả 6 trận đấu đã qua tại World Cup 2022, hình ảnh Griezmann có mặt trong đường line phòng ngự 4 người ở tuyến tiền vệ của ĐT Pháp được lặp đi lặp lại. Mbappe được ưu tiên khi đội không có bóng, còn cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid nhận trọng trách tham gia nhiều hơn vào khâu phòng ngự.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của tiền đạo mang áo số 10 trong trận đấu tại vòng knock-out trước Ba Lan đến trong một đường phản công đặc trưng của ĐT Pháp. Pha bóng xuất phát từ nỗ lực phòng ngự trong vùng cấm địa của cầu thủ mang áo số 7.

Những thống kê của FIFA cho thấy Griezmann là cầu thủ Pháp thực hiện số lần gây áp lực phòng ngự cao nhất tại World Cup cho đến thời điểm này.

Khi có bóng, Griezmann là một số 10, nhưng khi đội không có bóng, cầu thủ này hoạt động không khác nào một số 8, thậm chí một số 6. Những thống kê chỉ ra “cặp tiền vệ trung tâm” khi ĐT Pháp phòng ngự Aurelien Tchouameni và Antoine Griezmann là những cầu thủ dẫn đầu ở khả năng thu hồi bóng của nhà đương kim vô địch thế giới.

Cầu thủ 31 không thua kém gì so với các đồng đội ở chỉ số phòng ngự, và cũng đồng thời xuất hiện ở vị trí dành cho những cầu thủ tấn công ấn tượng nhất tại World Cup cho đến thời điểm hiện tại.

Những khoảnh khắc quyết định của người Pháp đều có dấu giày cầu thủ mang áo số 7. Đó là đường chuyền dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trong trận gặp ĐT Anh, hay tình huống xử lý bóng cực kì khôn ngoan trước Morocco dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của Theo Hernandez.

Nếu Kylian Mbappe là cầu thủ ấn tượng nhất của ĐT Pháp cho đến lúc này, thì Griezmann là cầu thủ tạo được tầm ảnh hưởng cao nhất lên lối chơi của nhà đương kim vô địch thế giới sau 6 trận đấu. Sự trách nhiệm, sự khôn ngoan và tính hiệu quả đều đã được Grizzi trình diễn.

Không phải là tiền đạo số 1 của Argentina trước khi World Cup 2022 diễn ra, nhưng nguồn năng lượng đáng nể ở tuổi 22 đã giúp Julian Alvarez chiếm lấy vị trí mà đáng ra thuộc về Lautaro Martinez.

Bí quyết của Julian Alvarez? Di chuyển liên tục.

Ngay ở thời điểm chuyển tới Man City, tiền đạo này đã nhận được những lời tán dương từ Pep Guardiola bởi đóng góp của mình trong khâu phòng ngự:

“Julian thực sự đáng kinh ngạc. Ở thời điểm đội không có bóng, cậu ấy làm tôi nhớ đến Gabriel Jesus. Trực giác và sự quyết liệt của cậu ấy rất giống với Jesus”.

Cũng giống như Griezmann, trong một tập thể sở hữu cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới, trách nhiệm và sự hy sinh của Alvarez được thể hiện.

Ông Lionel Scaloni đã sử dụng nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau trong các trận đấu của Argentina cho đến lúc này, nhưng một điểm chung trong những tính toán của vị chiến lược gia 44 tuổi là tận dụng nguồn năng lượng dồi dào của Alvarez để giảm tải khả năng phòng ngự của Messi.

Một trong số 4 bàn thắng của Alvarez cho đến lúc này đến trực tiếp từ những bước chạy ở thời điểm phòng ngự như thế - tình huống ghi bàn vào lưới Australia ở vòng knock-out sau khi buộc thủ thành Matt Ryan mắc sai lầm.

3 bàn thắng còn lại cũng là sản phẩm được tạo nên bởi những bước di chuyển, nhưng là những bước chạy cực kì khôn ngoan khi đội kiểm soát bóng.

Trong bối cảnh Angel di Maria không còn duy trì được phong độ cao, Argentina của Messi cần một phương án tấn công theo chiều sâu khác trong một đội hình có nhiều những chân chuyền hơn là chân chạy. Đó cũng có thể được xem là thời cơ không thể tốt hơn để Alvarez thể hiện khả năng của mình và bước ra ánh sáng sau kì World Cup này.

Pháp và Argentina là cuộc đối đầu giữa Kylian Mbappe và Lionel Messi. Song, để Mbappe và Messi toả sáng một cách rực rỡ như cặp đôi này đã làm được cho đến thời điểm hiện tại của giải đấu, cả Didier Deschamps và Lionel Scaloni đều đã phải tìm ra những giải pháp đặc biệt.

Antoine Griezmann và Julian Alvarez là những tiền đạo thực sự đặc biệt ở giải đấu này. Họ đặc biệt không phải bởi thành tích kiến tạo hay ghi bàn, mà họ đặc biệt bởi vai trò thi đấu, trách nhiệm và sự cống hiến cho tập thể.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019