Hai phụ nữ ở TP.HCM đăng tin xuyên tạc vụ tấn công UBND xã ở Đắk Lắk

Đăng tin sai sự thật vụ việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, 2 phụ nữ ở huyện Hóc Môn và quận 12 bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Công an làm việc với bà T.T.L.C. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 17/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính 2 phụ nữ vì đăng tin sai sự thật vụ việc tại Đắk Lắk.

Theo cảnh sát, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện 2 tài khoản Facebook có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật liên quan vụ việc nhóm người tấn công trụ sở UBND xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM đã phối hợp đơn vị nghiệp vụ công an thành phố triệu tập bà T.T.L.C. (50 tuổi, ngụ tại Hóc Môn) và T.H.L. (47 tuổi, ngụ tại quận 12) là 2 chủ tài khoản trên.

Tại buổi làm việc, bà C. và L. nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm.

Công an TP.HCM đã xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nhà chức trách đề nghị người dân theo dõi thông tin liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM và địa phương khác qua các kênh thông tin chính thống; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai vây bắt các đối tượng. Ảnh: Công an TP.HCM.

Khoảng 0h35’ ngày 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ hai nhóm đối tượng dùng súng tấn công, làm chết 9 người, bị thương 2 người. Trong đó có 4 cán bộ Công an xã, 2 cán bộ UBND xã và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ Công an xã bị thương.

Ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân.

Sau hai ngày phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và được sự giúp đỡ rất tích cực của người dân, lực lượng công an đã bắt được khoảng 50 người, bóc gỡ toàn bộ số đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc; thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, súng tự chế, dao, vật liệu nổ…