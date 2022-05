Hai phụ nữ đánh nhau, một người tử vong

Trong lúc giằng co, bà Biên bị bà Định (60 tuổi, ở Quảng Nam) xô ngã. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tối 10/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bà Nguyễn Thị Biên (60 tuổi, ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.R.

Khoảng 15h30 cùng ngày, bà Biên mâu thuẫn với bà Lê Thị Định (60 tuổi, ở cùng thôn La Tháp, xã Duy Châu). Trong lúc 2 người đánh nhau, bà Biên bị xô ngã dẫn đến bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Duy Châu. Tuy nhiên, ít phút sau, bà Biên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường. Bà Định đã được đưa đến trụ sở Công an xã Duy Châu để lấy lời khai.