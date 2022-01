Hải Phòng tạm dừng nhiều hoạt động vận tải khi thành vùng đỏ

Hải Phòng tạm dừng nhiều hoạt động vận tải khách sau khi thành phố trở thành địa bàn có nguy cơ rất cao.

Ngày 8/1, Sở GTVT Hải Phòng có văn bản về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Quyết định được đưa ra căn cứ bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng công bố.

Theo đó, TP Hải Phòng trở thành vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) nên những hoạt động vận tải khách có sự điều chỉnh.

Những hoạt động tạm dừng từ ngày 8/1 gồm: Vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh; vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh; taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 4.

Phương tiện vận tải có hành trình bắt buộc phải đi qua các địa phương nêu trên thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

Từ ngày 8/1, Hải Phòng dừng vận tải khách tại bến xe Vĩnh Niệm. Ảnh: Nguyễn Dương.

Với những địa bàn có cấp độ 3 (vùng cam), hoạt động vận tải nói trên chỉ được hoạt động không quá 50% số phương tiện của đơn vị vận tải và thực hiện giãn cách chỗ ngồi (không áp dụng với xe giường nằm).

Bên cạnh đó, Hải Phòng tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh tại bến xe khách Thượng Lý và bến xe khách phía Bắc Hải Phòng cho đến khi có thông báo mới.

Kể từ ngày 8/1, thành phố này cũng tạm dừng hoạt động vận tải khách tại bến xe khách Vĩnh Niệm và bến xe khách Đồ Sơn. Như vậy, hiện hoạt động vận tải khách liên tỉnh tại những bến xe chính của Hải Phòng đều tạm dừng.

Theo CDC Hải Phòng, sáng 8/1, thành phố này có thêm 4 quận, huyện, gồm: Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Kiến Thụy thành vùng dịch màu đỏ, nâng tổng số nhóm nguy cơ rất cao lên 10 địa bàn. Bốn huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão và Cát Hải thuộc vùng cam (cấp độ dịch 3).

Hải Phòng chỉ còn duy nhất huyện đảo Bạch Long Vỹ - nơi cách đất liền khoảng 110 km - vẫn duy trì được vùng xanh tuyệt đối, không có ca mắc Covid-19.

Từ 18h ngày 7/1 đến 18h ngày 8/1, Hải Phòng ghi nhận thêm 751 ca mắc Covid-19. Thành phố này có 8.875 ca đang điều trị; hồi phục, xuất viện có 6.508 ca; 47 bệnh nhân nặng, nguy kịch và 19 ca tử vong.