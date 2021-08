Hải Phòng rút ngắn kỳ họp HĐND để ưu tiên chống dịch Covid-19

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI được rút gọn còn 1,5 ngày nhằm ưu tiên thời gian cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 11/8, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc. Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ bàn về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Theo ông Lập, HĐND TP đã biểu quyết thống nhất kỳ họp rút gọn trong 1,5 ngày để ưu tiên thời gian cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp sẽ được thực hiện vào kỳ họp sau.

Kỳ họp này có nội dung chủ yếu đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Ngoài ra, HĐND TP cũng quyết định chương trình giám sát năm 2022, thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công và thực hiện một số nội dung khác theo quy định.

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc sáng 11/8. Ảnh: Hoàng Tùng.

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cho biết thành phố đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

6 tháng đầu năm, Hải Phòng tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với bình quân chung cả nước. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình chính trị - xã hội được ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội được bảo đảm; khu vực biên giới biển giữ vững.

Kết quả trên được thể hiện ở một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội như sau: GRDP tăng 13,52% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,4 lần mức tăng trưởng chung của cả nước (5,64%); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2020, gấp 2,2 lần mức tăng chung của cả nước (9,27%).

Tổng thu ngân sách đạt trên 45.600 tỷ đồng , tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2020, bằng trên 51% dự toán HĐND TP giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 72.700 tỷ đồng , tăng 0,76% so với cùng kỳ 2020, bằng gần 35,7% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 11,7 tỷ USD . Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 70 triệu tấn, tăng 14,7%...

TP đang chỉ đạo chuẩn bị trang thiết bị y tế để chữa trị Covid-19 khi dịch bệnh bùng phát; chuẩn bị vaccine để ưu tiên tiêm cho công nhân, lái xe và các nhóm người có nguy cơ cao nhiễm bệnh. Thành phố cũng bố trí công nhân làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ: “Sản xuất, cách ly và ăn nghỉ tại chỗ”.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết sẽ tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có phát huy hiệu quả các biện pháp vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách để tạo nguồn lực cho phát triển thành phố.

Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án trọng điểm năm 2021. Đặc biệt, Hải Phòng sẽ quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ của các dự án lớn…