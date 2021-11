Hải Phòng rà soát khu cách ly, Hải Dương điều chỉnh nhiều hoạt động

Hải Phòng và tỉnh giáp ranh là Hải Dương có những chỉ đạo, điều chỉnh mới trong các hoạt động vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại.

Ngày 8/11, UBND TP Hải Phòng gửi văn bản đến các quận, huyện yêu cầu rà soát, thành lập cơ sở cách ly tập trung của địa phương để sẵn sàng tiếp nhận công dân khi có yêu cầu.

Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 trong những ngày qua tại thành phố này có diễn biến phức tạp.

Cụ thể, từ ngày 2/11 đến nay, Hải Phòng ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng là công nhân khu công nghiệp, học sinh. Công ty TNHH LG Display Việt Nam (Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương) phải dừng một xưởng sản xuất, xét nghiệm diện rộng. Nhiều trường học tại các quận Kiến An, Hồng Bàng và các huyện An Lão, An Dương đã cho học sinh nghỉ học khẩn cấp vì xuất hiện F0.

Trong ngày 8/11, UBND TP Hải Phòng cũng ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Thời gian dự kiến triển khai tiêm mũi một tại các trường từ ngày 10/11, tiêm mũi 2 sau mũi một từ 3 đến 4 tuần.

Trong giai đoạn 4 của dịch (từ ngày 27/4 đến nay), Hải Phòng đã ghi nhận 70 ca mắc trong cộng đồng. Thành phố này đã triển khai tiêm được hơn 1,3 triệu liều vaccine mũi một và 563.726 mũi 2.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đi kiểm tra khu cách ly. Ảnh: H.P.

Tại Hải Dương, từ ngày 12/10 đến hết ngày 7/11, toàn tỉnh này ghi nhận 70 ca bệnh, trong đó có 31 ca có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh, thành phố phía nam và Hà Nội. Các ca bệnh xuất hiện tại 12/12 huyện/thị xã/thành phố.

Hải Dương đang có 3 ổ dịch có tính chất rất phức tạp tại huyện Kinh Môn, Kim Thành và TP Hải Dương vì lây nhiễm trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, liên quan đến doanh nghiệp, các trường học.

Vì thế, kể từ 0h ngày 9/11, UBND tỉnh Hải Dương quyết định điều chỉnh một số hoạt động, yêu cầu không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 m.

Khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với các điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng.

Nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 21h hàng ngày. Cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5h đến 9h, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga hoạt động không quá 50% công suất và không quá 20 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng.

Hoạt động thể thao ngoài trời được yêu cầu không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm tại cùng một khu vực.

Đối với đám hỏi, đám cưới, chính quyền yêu cầu tổ chức nhanh gọn, không mời khách từ các địa phương đang có dịch cấp độ 3, 4. Trung tâm tiệc cưới chỉ được phục vụ số lượng khách không quá 50% chỗ ngồi và không quá 30 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng tại cùng một thời điểm.

Riêng TP Hải Dương và một số địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp, tỉnh yêu cầu bổ sung một số biện pháp, như tạm dừng tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp phường, xã; ngày hội đại đoàn kết toàn dân; tiếp xúc cử tri; các cơ sở làm đẹp.