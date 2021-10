Hải Phòng đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng 'mưa lớn là ngập'

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng đề xuất xây dựng cải tạo hệ thống lan can các hồ điều hòa và chỉ đạo ưu tiên một số dự án để xử lý điểm đen ngập lụt ở nội thành.

Ngày 25/10, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ họp với sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và có kết luận, chỉ đạo nhiều biện pháp liên quan đến thực trạng thoát nước đô thị, khắc phục tình trạng ngập lụt khi có mưa lớn tại các quận nội thành.

Theo đó, ông Thọ giao Sở Xây dựng khẩn trương đề xuất việc xây dựng cải tạo hệ thống lan can tại các hồ điều hòa, kênh mương trên địa bàn các quận.

Phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng bị ngập sau trận mưa hôm 5/9. Ảnh: Nguyễn Dương.

Về việc xử lý các “điểm đen” ngập lụt, Phó chủ tịch Hải Phòng yêu cầu cần khảo sát kỹ lưỡng, đề xuất biện pháp cụ thể và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên một số dự án, công trình để triển khai thực hiện trong năm 2022. Việc này nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, tính khả thi cao và giải quyết dứt điểm được tình trạng ngập lụt tại khu vực đó.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trạm bơm tiêu Lãn Ông và Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng.

Ông Thọ cũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra hiện trạng tuyến cống hộp tại các khu vực điểm đen về ngập lụt, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo đối với các dự án đầu tư có liên quan đến hệ thống thoát nước do UBND các quận quyết định đầu tư.

Đối với các dự án, giải pháp dài hạn và tổng thể, cần căn cứ vào các quy hoạch liên quan, nghiên cứu đề xuất cụ thể trong tháng 1/2022.

Hồ điều hòa Tiên Nga tại quận Ngô Quyền không có lan can khiến người dân sống bất an. Ảnh: Nguyễn Dương.

Hải Phòng hiện có Dự án cứng hóa tuyến mương thủy lợi tại ngõ 40 đường An Đà (quận Ngô Quyền); Dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh (quận Kiến An) và Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ngô Gia Tự, đoạn từ cổng sân bay cũ đến đường liên phường (quận Hải An).

Với những dự án trên, ông Nguyễn Đức Thọ đề nghị các địa phương khẩn trương tiếp tục triển khai, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rà soát kiểm tra hạng mục thoát nước, thực hiện công tác bàn giao các hạng mục công trình theo quy định, đảm bảo việc tiêu thoát nước tại khu vực.

Trước đó, vào ngày 26/8, trận mưa kéo dài nhiều giờ khiến hầu hết tuyến phố nội thành ở Hải Phòng đều bị ngập nặng. Hôm đó, 2 bé gái (12 và 11 tuổi) là chị em ruột ở phường Gia Viên (quận Ngô Quyền) không may ngã xuống hồ điều hòa Tiên Nga không có lan can dẫn đến tử vong.

Thời gian gần đây, một số trận mưa dù không kéo dài nhưng nhiều điểm ở Hải Phòng đều bị ngập.

Về tình trạng "cứ mưa lớn là ngập", lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết tốc độ xây dựng của thành phố này vài năm trở lại đây ngày càng mở rộng. Nhiều khu vực có ao hồ bị lấp nên không còn điểm để thoát nước. Trong các ngõ nhỏ, hệ thống thoát nước không được đấu nối với hệ thống chung dẫn đến việc nước rút chậm.