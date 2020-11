Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thành ủy Hải Phòng điều động, bổ nhiệm các chức vụ Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy, Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Huyện ủy An Dương.

Chiều 16/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó chủ tịch UBND TP, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Ông Vũ Duy Tùng, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Tùng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng (giữa) trao quyết định cho ông Vũ Duy Tùng, tân Giám đốc Sở GTVT (bên trái), và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Thọ, tân Phó chủ tịch UBND TP. Ảnh: Minh Hảo.

Thường trực Thành ủy phân công ông Nguyễn Cao Lân, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy An Lão, phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ huyện An Lão cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Huyện ủy An Lão, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng trong chiều nay, bà Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hữu Toản, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp, được phân công phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở GTVT và ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương, đã được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khoá XV. Ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các chức vụ này.