Hai nữ thần tượng Hàn mắc Covid-19

Công ty quản lý Yuehua Entertainment thông báo nữ ca sĩ Wang Yiren nhiễm virus SARS-CoV-2 từ người quen. Kim Shi Hyun bị lây nhiễm do sống chung với bạn cùng nhóm.

Tối 1/12, công ty Yuehua Entertainment thông báo hai thành viên nhóm Everglow là Wang Yiren (Vương Di Nhân) và Kim Shi Hyun dương tính với Covid-19.

Theo thông báo từ công ty, Yiren đã gặp người quen vào ngày 22/11. Sau đó, cô biết người này nhiễm virus SARS-CoV-2 nên chủ động đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính. Nữ ca sĩ sống chung với nhóm trong ký túc xá của công ty, do đó 5 thành viên còn lại đã nhanh chóng xét nghiệm Covid-19.

Trong số 5 người, chỉ có Kim Shi Hyun dương tính với virus SARS-CoV-2, các thành viên E:U, Aisha, Onda và Mia ra kết quả âm tính. Tuy nhiên, cả bốn cô gái cùng các nhân viên trong công ty sẽ tự cách ly theo quy định để đảm bảo an toàn. Hiện Yiren và Shi Hyun đã được đưa đi cách ly để điều trị bệnh.

Yiren và Shi Hyun (nhóm Everglow) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Yuehua Entertainment cũng công bố lịch làm việc của Everglow từ ngày 22/11 tới nay. Theo đó, ngày 24/11, nhóm nhạc 6 thành viên tham gia ghi hình chương trình Yoo Hee Yeol's Sketchbook cùng các ca sĩ khách mời Gummy, TEENTOP, Jo Hyun Mi, Kim Hyun Chul.

Truyền thông Hàn đưa tin các ca sĩ khách mời trên cùng MC Yoo Hee Yeol đang chờ được xét nghiệm khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Kim Shi Hyun còn đảm nhận vai trò MC chương trình âm nhạc hàng tuần The Show. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã vắng mặt trong buổi ghi hình ngày 24/11. Vì vậy, ê-kíp The Show không cần đi xét nghiệm.

Trước đó, ngày 30/11, truyền thông đưa tin nam ca sĩ Bitto của nhóm Up10tion mắc Covid-19. Thành viên cùng nhóm là Ko Gyeol lây bệnh từ Bitto. Hàng chục ca sĩ đã tiếp xúc với hai thành viên Up10tion đều đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Hiện, nhiều bộ phim truyền hình như The Penthouse, Sisyphus: The Myth, River Where the Moon Rises, Hush, Snow Drop... phải dừng quay vì có diễn viên, nhân viên kỹ thuật mắc Covid-19 hoặc từng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính.

Chính phủ Hàn Quốc cũng ra lệnh hủy bỏ các đêm nhạc đông người, các sự kiện giải trí dự kiến quy tụ trên 300 người phải gửi kế hoạch tổ chức lên cơ quan chức năng để xem xét khả năng được tổ chức. Showbiz Hàn đang đứng trước nguy cơ bị đóng băng một lần nữa do dịch Covid-19 tái bùng phát.