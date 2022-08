Hai nữ quái chuyên trộm cắp ở bãi biển

Tiếp cận chiếc túi của 2 du khách, Loan dùng chân hất về phía Đào như thể vô tình bị vướng vào chân. Thủ đoạn tinh vi của 2 nữ quái không thoát khỏi mắt trinh sát.

Theo đại diện cơ quan công an, nhiều vụ trộm tài sản của du khách, người dân khi tắm biển đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan công an cho biết nhiều người còn chủ quan trong việc trông giữ tài sản. Khi tắm biển, nhiều người để túi xách bên trong có điện thoại, giấy tờ cá nhân và tiền trên bãi cát mà không có người trông giữ.

Công an địa phương đã cắt cử lực lượng tuần tra, mật phục dọc các công viên bờ biển đường Trần Phú và bãi tắm. Ngày 6/8 vừa qua, 2 nữ quái có nhiều tiền án, chuyên trộm cắp trên các bãi biển dọc công viên đường Trần Phú đã phải tra tay vào còng. Đó là Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1977, trú đường Phương Sài, phường Phương Sơn, TP Nha Trang) và Phạm Thị Đào (sinh năm 1962, trú xã Diên Tân, huyện Diên Khánh).

Đào (bên trái) và Loan tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Đào khai, chiều 6/8, cô thuê xe thồ từ huyện Diên Khánh đến khu vực bãi biển trước tháp Trầm Hương (TP Nha Trang) để cùng đồng bọn tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Sau khi gặp Loan, 2 nữ quái giả vờ đi hóng mát để dàn cảnh trộm tài sản. Phát hiện 2 khách du lịch người Anh để túi vải trên bãi cát rồi xuống tắm biển, 2 nữ quái liền ra ám hiệu để dàn cảnh trộm đồ.

Ngay khi tiếp cận, Loan dùng chân hất túi đồ về phía Đào như thể vô tình bị vướng vào chân. Thủ đoạn tinh vi của 2 nữ quái không thoát khỏi mắt các trinh sát ở cách đó không xa.

Ngay khi lấy được túi đựng 1 điện thoại iPhone 13 Pro max, 1 điện thoại hiệu Pixel 6, hơn 2,8 triệu đồng, 1 thẻ ngân hàng cùng váy áo của 2 du khách, Đào đã lập tức giấu trong áo khoác. Họ nhanh chóng di chuyển về phía công viên đối diện để tẩu thoát thì trinh sát khống chế.

Công an TP Nha Trang đã tạm giữ hình sự Loan và Đào để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Hai nữ du khách người Anh đã được mời đến nhận lại tài sản. Họ bày tỏ sự biết ơn lực lượng công an khi kịp thời bắt giữ kẻ gian, thu hồi tang vật.