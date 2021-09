Hai nữ diễn viên 'Tuổi nổi loạn' hoảng loạn tâm lý sau sự cố

Fon Sananthachat cho biết trong hai ngày đầu kể từ khi biết bản thân bị quay trộm, cô suy sụp tinh thần, không dám ra ngoài và gần như mất ngủ.

Ngày 24/9, Thairath đưa tin Pearwah Nichaphat và Fon Sananthachat tổ chức họp báo tại Aboutwork (Watthana, Bangkok) để cập nhật diễn biến vụ quay trộm đồng thời chia sẻ cuộc sống thời gian qua khi họ bị ảnh hưởng bởi tin tức tiêu cực.

Theo Thairath, nghi phạm là một sinh viên 23 tuổi. Người này là quản trị viên của nhóm bí mật chuyên phát tán nội dung phản cảm.

Trong họp báo, Pearwah Nichaphat cho biết đoạn video, hình ảnh chụp lén của cô được thực hiện cách đây khoảng 6 năm khi nữ diễn viên tới làm MC tại tòa nhà Grammy. Nữ diễn viên cho biết video quay trộm của cô và Fon Sananthachat được thực hiện trong một tháng nhưng ở những sự kiện khác nhau.

Pearwah Nichaphat bị ám ảnh

Pearwah Nichaphat cho biết sau khi video quay trộm bị phát tán trên mạng xã hội, cô cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Mỗi lần bước vào phòng thay đồ, nhà vệ sinh, Pearwah Nichaphat đều nâng cao cảnh giác và quan sát kỹ xung quanh.

Hai diễn viên trong buổi họp báo. Ảnh: TNN.

"Vụ việc khiến tôi lo lắng. Chuyện đó đối với tôi rất đáng sợ, thậm chí tôi không dám đi vệ sinh hay thay quần áo ở những địa điểm công cộng. Những ngày gần đây, tôi thường thay luôn trang phục từ nhà. Điều đó giúp tôi thấy an toàn hơn”, Pearwah Nichaphat nói.

Theo Pearwah Nichaphat, những ngày qua cô đọc nhiều bình luận về vụ việc. Nữ diễn viên bàng hoàng khi thấy nhiều người hỏi xin đường link đoạn video của cô và Fon Sananthachat.

"Các bạn không cần làm như thế, nó không hề vui vẻ. Bây giờ tôi muốn gặp nhất là người đã quay chụp những hình ảnh, video đó. Tôi muốn biết tại sao người đó làm như vậy. Tôi thực sự tức giận và không thích việc đó. Có những nghề khác kiếm tiền một cách lương thiện hơn, tại sao họ không làm", Pearwah Nichaphat nói.

Diễn viên cho biết thêm cha mẹ cô rất sốc khi hay tin con gái bị quay trộm. Theo Pearwah Nichaphat, cảnh sát mất khoảng 2 tháng để bắt nghi phạm và điều tra vụ việc.

Pearwah Nichaphat hoảng sợ sau vụ việc. Ảnh: Instagram.

Fon Sananthachat suy sụp, mất ngủ

Fon Sananthachat chia sẻ cô bàng hoàng khi người quản lý báo tin nữ diễn viên rò rỉ clip trên mạng xã hội. Khi đó, Fon Sananthachat thậm chí phủ nhận và cho biết bản thân chưa từng quay clip nào nhạy cảm.

“Tôi đã chắc chắn đó là video chỉnh sửa, nhưng sau khi xem tôi mới biết mình bị quay trong phòng thay đồ. Khi đó, tôi đã cố nhớ xem đoạn video được quay vào thời gian nào dựa theo trang phục tôi mặc. Tôi cũng cố tìm xem người chụp, quay video đó là ai. Video được quay từ cách đây khoảng 6 năm. Kể từ đó, tôi không biết có bao nhiêu diễn viên gặp phải chuyện như thế này mà họ không hay biết”, Fon Sananthachat nói trong họp báo.

Theo chia sẻ của Fon Sananthachat, video của cô và Pearwah Nichaphat được kẻ tình nghi bán theo gói. Điều đó khiến nữ diễn viên nhận ra kẻ quay video của cô và Pearwah Nichaphat có thể cùng một đội.

"Nhân viên cảnh sát nói với tôi kẻ tình nghi đã bị bắt với bộ nhớ máy tính chứa hàng nghìn video, thậm chí của trẻ dưới 18 tuổi. Khi tôi hỏi có người nổi tiếng nào khác trở thành nạn nhân không. Cảnh sát cho biết có quá nhiều clip nên họ chưa thể theo dõi hết”, ngôi sao 27 tuổi nói trong họp báo.

Fon Sananthachat thừa nhận cô là người cẩn thận và luôn đề cao sự an toàn. Cô thường xuyên kiểm tra khu vực thay trang phục, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi tình huống sơ hở và để kẻ xấu lợi dụng.

Ngôi sao Tuổi nổi loạn nói đoạn video đã làm đảo lộn cuộc sống và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của cô những ngày qua.

“Khi Fon và Pearwah biết tin, chúng tôi cùng xem video. Phải nói thật, tôi không dám ra ngoài trong nhiều ngày qua. Tôi luôn lo lắng, bất an và ám ảnh rằng mọi người liệu đã xem video của chúng tôi hay chưa. Tôi căng thẳng và xuống tinh thần", cô kể.

Fon Sananthachat tâm sự cô khóc lóc, gần như không thể ăn ngủ trong suốt hai ngày đầu tiên kể từ khi biết tin.

Nữ diễn viên tiếp tục: "Sau đó, tôi nhận ra chúng tôi không làm gì sai cả. Chúng tôi nên sống một cuộc sống bình thường. Người sai là kẻ đã quay những video đó. Trên thực tế, nếu bạn bè, người thân hoặc gia đình của kẻ đó biết họ đang hành xử như thế thì nên gửi họ đến bác sĩ bởi đó là hành vi cần chấn chỉnh”.

Fon Sananthachat xin khán giả ngừng tìm kiếm, chia sẻ đoạn video. Theo diễn viên Tuổi nổi loạn, cô có nhiều hình ảnh đẹp, văn minh trên mạng xã hội và đó mới là điều đáng để công chúng quan tâm.

Fon Sananthachat chia sẻ về vụ việc trong họp báo. Ảnh: Instagram.

Pearwah Nichaphat và Fon Sananthachat khẳng định sẽ theo vụ việc đến cùng để trừng trị thủ phạm đồng thời cảnh báo cho đồng nghiệp để họ không rơi vào tình huống tương tự. Hai diễn viên cũng kêu gọi công chúng nếu biết bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ việc hãy báo cho họ để sớm xử lý thủ phạm cùng đồng phạm.

Ngày 20/9, Pearwah Nichaphat và Fon Sananthachat đến gặp Trung tướng Kornchai Klaiklueng để cảm ơn đội cảnh sát mạng đã bắt được kẻ tình nghi quay lén video hai diễn viên trong phòng thay đồ. Người này sau đó phát tán hình ảnh, video lên mạng xã hội để kiếm tiền.

Pearwah Nichaphat (sinh năm 1995) và Fon Sananthachat (1994) là diễn viên trẻ nổi tiếng tại Thái Lan. Họ được chú ý sau khi tham gia phim Tuổi nổi loạn. Từ đó, Fon Sananthachat tham gia nhiều dự án khác nổi tiếng với khán giả trẻ như U-Prince Series, Kiss Me Again, Water Boyy: The Series, Bike Man.

Trong khi đó, Pearwah Nichaphat đảm nhận vai nữ chính trong Lovey Dovey, Bangkok Buddies, Friend Zone 2: Dangerous Area.