Hai nữ diễn viên lai được chú ý trong phim kiếm hiệp Kim Dung

Theo Sohu, Maria Mã Lệ Á là người Tân Cương, sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, từng tham gia biểu diễn trong Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022. Gần đây, cô đóng vai phụ trong web drama In The Day We Flipped. Ngoài ra, Maria Mã Lệ Á còn có phim đóng chính sắp lên sóng là Kết hôn không? Được thôi.