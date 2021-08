Hai nữ diễn viên Hàn bị tung bằng chứng đào mỏ

Tờ Daekyung Ilbo cho biết Son Dam Bi và Jung Ryeo Won nhận nhiều món quà đắt tiền từ Kim. Người này đang bị điều tra vì hành vi lừa đảo, tống tiền.

Ngày 28/8, tờ Daekyung Ilbo đưa tin hai diễn viên nổi tiếng Son Dam Bi và Jung Ryeo Won có mối quan hệ với Pohang Kim (43 tuổi) - người đang bị cảnh sát điều tra vì hành vi lừa đảo, tống tiền. Phóng viên Ahn Byung Cheol của Daekyung Ilbo cho biết Kim đã tiếp cận Son Dam Bi khi cô đang quay phim năm 2019.

Tin tức đang gây xôn xao ngành giải trí Hàn Quốc. Từ cách đây gần 2 tháng, cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho đã tiết lộ có một số người nổi tiếng tham gia bữa tiệc thác loạn của ông Kim. Bữa tiệc diễn ra tại căn biệt thự có bể bơi. Đến ngày 28/8, Daekyung Ilbo tiết lộ danh tính nghệ sĩ mà Kim Yong Ho nhắc đến chính là Son Dam Bi và Jung Ryeo Won.

Son Dam Bi, Jung Ryeo Won nhận quà xa xỉ từ Kim

Thời điểm đó, Son Dam Bi đang quay bộ phim When the Camellia Blooms của đài KBS-2TV. Kim nói với các trợ lý của Son Dam Bi rằng nữ diễn viên là hình mẫu lý tưởng của anh. Sau đó, Kim đi dạo quanh phim trường và mua cà phê, bánh mì để lấy lòng trợ lý của nữ diễn viên.

Sau khi tiếp cận được Son Dam Bi, Kim theo đuổi và tặng cô nhiều trang phục, phụ kiện xa xỉ cùng chiếc xe Porsche. Thậm chí, Kim hoàn trả khoản vay cá nhân lên tới 50 triệu won của Son Dam Bi. Số tiền này được nữ diễn viên vay từ Jung Ryeo Won.

Kim và Son Dam Bi thường xuyên gặp nhau tại một quán cà phê và trở nên thân thiết. Kim thậm chí thuê A - quản lý của Son Dam Bi vào thời điểm đó - tới làm nhân viên ở công ty của anh ta mang tên Burim Mulsan.

Son Dam Bi chụp hình cùng Kim. Ảnh: Daekyung Ilbo.

Theo Daekyung Ilbo, mối quan hệ của hai người không kéo dài. Khi chấm dứt mối quan hệ, Kim yêu cầu Son Dam Bi trả lại những món đồ đã tặng cô. Nữ diễn viên trả lại Kim hơn 100 triệu won tiền mặt và quà tặng.

Phía Daekyung Ilbo cũng tung ảnh chụp danh sách quà tặng Son Dam Bi nhận từ Kim. Nữ diễn viên nhận tổng cộng 72,34 triệu won tiền mặt, khoảng 20 món đồ hiệu bao gồm túi Hermes Birkin, vòng tay, đồng hồ, nhẫn Cartier và vòng tay Freddie.

Nhờ sự giới thiệu của Son Dam Bi, Kim sau đó dần thân thiết với nữ diễn viên Jung Ryeo Won. Theo Daekyung Ilbo, Jung Ryeo Won nhận được một món quà từ Kim là chiếc mini cooper. Jung Ryeo Won đã lái chiếc xe này và xuất hiện trong một chương trình phát sóng vào tháng 8/2020. Daekyung Ilbo cũng đưa tin Kim từng đến nhà của Jeong Ryeo Won và ở lại trong 7 giờ.

Kim đã gặp gỡ các giám đốc điều hành công ty giải trí và tự giới thiệu là một nhà đầu tư. Tuy nhiên, trao đổi với Daekyung Ilbo, một nhân viên cũ của Kim chỉ ra anh ta không quan tâm đến công ty giải trí mà chỉ nhắm tới nghệ sĩ nữ.

Về cáo buộc Kim tổ chức một bữa tiệc thác loạn tại biệt thư có hồ bơi và mời nhóm nhạc nữ nổi tiếng đến phục vụ, Daekyung Ilbo cho biết chưa đủ căn cứ. Một quan chức địa phương nói với Daekyung Ilbo: “Không hề có nữ nhân viên nào tham gia dịch vụ tình dục ở bữa tiệc đó”.

Theo Daekyung Ilbo, Kim là nhân vật chính của vụ bê bối Guryongpo. Anh ta giả làm một người giàu có từ Guryongpo và được thừa kế tài sản trị giá 100 tỷ won. Kim thường xuyên khoe hàng chục siêu xe, tàu và biệt thự, hồ bơi sang trọng.

Vào tháng 4, Kim bị bắt vì tội lừa đảo, đe dọa và tống tiền. Từ tháng 6/2018 đến tháng 1/2021, người này bị cáo buộc nhận số tiền đầu tư lớn để làm mồi cho việc kinh doanh mực ống.

Son Dam Bi nhận nhiều đồ xa xỉ từ Kim.

Tổng số tiền thiệt hại là 11,6 tỷ won. Các nạn nhân bao gồm anh trai của cựu nghị sĩ Kim Moo Seong, một nhà báo nổi tiếng và là giáo sư tại đại học tư nhân ở Seoul. Anh trai của Kim cũng bị lừa khoảng 8,6 tỷ won.

Kim cũng bị cáo buộc vận động hành lang bằng cách tặng hải sản, hàng xa xỉ, gậy đánh gôn và xe cộ. Đến nay, 8 nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Chống ghép tạng. Cựu công tố viên đặc biệt Park Young Soo, một trưởng công tố viên đương nhiệm, một cảnh sát trưởng và một cựu biên tập viên nhật báo đang bị cảnh sát điều tra.

Phản hồi của 2 diễn viên

Chiều 28/8, Xport Snews đăng phản hồi từ H& Entertainment - công ty quản lý của Son Dam Bi và Jung Ryeo Won. H& Entertainment xin lỗi công chúng vì những tin tức không hay nổ ra. Công ty nhấn mạnh vụ lừa đảo của Kim không liên quan đến Son Dam Bi, Jung Ryeon Won.

Jung Ryeo Won phủ nhận việc nhận quà của Kim.

Công ty cho biết: "Khi Son Dam Bi quay bộ phim ở Pohang vào năm 2019, Kim nói anh ta là một người hâm mộ. Kim đã đến phim trường và tặng Son Dam Bi đồ uống, đồ ăn nhẹ làm quà. Son Dam Bi đã trả lại những gì nhận được, kể cả tiền mặt và không bỏ sót thứ gì".

Về thông tin Jung Ryeo Won nhận chiếc xe từ Kim, công ty phủ nhận. H& Entertainment khẳng định đó là chiếc xe cũ được nữ diễn viên mua lại. Về việc Kim ở lại nhà diễn viên trong 7 giờ, công ty giải thích: "Không chỉ có 2 người họ ở đó. Cuộc gặp gồm 3 người là Kim, Jung Ryeo Won và người bạn thân nhất của cô ấy. Họ ở cùng nhau vì có vấn đề cần thảo luận".

Công ty nhấn mạnh thông tin Daekyung Ilbo đăng tải về Son Dam Bi và Jung Ryeo Won là sai sự thật.

Son Dam Bi (sinh năm 1983) và Jung Ryeo Won (1981) là 2 diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Son Dam Bi ra mắt từ năm 2007 với vai trò ca sĩ. Cô nổi tiếng với phong cách sexy, thậm chí được mệnh danh “nữ hoàng quyến rũ” hay “phiên bản nữ của Bi Rain”. Những năm gần đây, Son Dam Bi tập trung cho công việc diễn xuất.

Trong khi đó, Jung Ryeon Won diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như My Name Is Kim Sam Soon, Công chúa Ja Myung, Chảo lửa tình yêu.