Hai nữ CĐV Argentina cởi áo ăn mừng trên khán đài sẽ không bị xử phạt

Milubarbiie và Noe an toàn trở về nước sau hành động quá khích.

Khi đội tuyển Argentina chính thức giành ngôi vô địch World Cup 2022 sau loạt luân lưu hôm 18/12, hàng nghìn cổ động viên của các "vũ công tango" bùng nổ trên khán đài SVĐ Lusail Iconic Stadium vì hạnh phúc.

Trong số đó, hai cổ động viên nữ có tên tài khoản mạng xã hội là Milubarbiie và Noe đã cởi áo ăn mừng, để lộ phần ngực có sơn hình cờ Argentina. Hình ảnh này được nhiều khán giả gần đó ghi lại và đăng lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý, theo New York Post.

Nhiều người lo ngại hai nữ cổ động viên quá khích có thể bị phạt hoặc thậm chí ngồi tù vì đã vi phạm các quy định ăn mặc nghiêm ngặt của nước chủ nhà Qatar.

“Du khách phải thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa địa phương bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng, Họ nên đảm bảo vai, đầu gối được che kín”, cơ quan du lịch Qatar ra cảnh báo trước thềm World Cup.

Trong cuốn hướng dẫn Qatar: do's and don'ts (Qatar: những điều nên làm và không nên làm) được công bố trước ngày khai mạc khoảng một tháng, quốc gia Trung Đông cũng yêu cầu du khách ăn mặc giản dị với trang phục che từ vai đến đầu gối. Áo sơ mi cộc tay, váy ngắn, áo crop top và quần đùi đều bị cấm.

Tuy nhiên, hai cô gái cho biết trên mạng xã hội rằng đã an toàn rời khỏi Qatar mà không gặp sự cố gì. Trong một story trên Instagram, Noe còn đăng một bức ảnh trên máy bay với chú thích: "Hy vọng máy bay kịp cất cánh trước khi họ đến tìm tôi".

Milubarbiie cũng chia sẻ trong một video rằng đã quay lại châu Âu, nơi cô "rất nhớ trong thời gian cổ vũ tuyển Argentina".

Hai nữ cổ động viên này không phải những người duy nhất coi thường quy định về trang phục ở Qatar. Ivana Knoll, nữ người mẫu đến từ Croatia, liên tục gây chú ý khi diện các trang phục ngắn, ôm sát gợi cảm khi đến xem các trận đấu. Cô gái 26 tuổi thậm chí từng mặc đồ bơi ở nơi công cộng.

Hành động liều lĩnh giúp Knoll được nhiều người gọi là "cổ động viên quyến rũ nhất World Cup" song cũng khiến cô hứng không ít chỉ trích, nhiều cổ động viên nói rằng cô là “nỗi xấu hổ” của Croatia.

Sau đó, trong một chia sẻ với Bild, nữ người mẫu cho biết cô bị cấm chụp ảnh với người hâm mộ và không được tạo dáng chụp hình trên khán đài.

Không phải lo sợ về sự an toàn khi ra ngoài vào đêm khuya hay nơi đông người, nhiều nữ cổ động viên cảm nhận được sự thoải mái khi đến quốc gia vùng Vịnh theo dõi các trận cầu.

