Hai nhóm vác dao hỗn chiến ở quán trà sữa

Thấy Tài ngồi uống trà sữa cùng nhóm bạn, Hưng vào nói chuyện giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra xô xát.

Ngày 5/5, Công an phường An Xuân phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam, điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại quán trà sữa trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến tại quán trà sữa tối 4/5 tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 4/5, do mâu thuẫn trong lúc đá bóng, Trần Quang Hưng rủ Nguyễn Hoàng Trung (cùng 17 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (18 tuổi), Nguyễn Văn Huy (16 tuổi, cùng ở phường An Xuân) mang theo dao, tuýp sắt đến quán trà sữa trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Khi đến quán, Hưng thấy Trần Văn Tài (19 tuổi) uống trà sữa cùng Lê Văn Nhi (19 tuổi, ở phường An Mỹ) và một người tên Thiện nên đi một mình vào nói chuyện. Trong lúc cãi vã, Hưng bị Tài dùng ly thủy tinh đánh vào mặt.

Bực tức, Hưng chạy ra xe lấy dao rồi gọi Huy và Trung mang tuýp sắt xông vào đánh đối thủ.

Tài cùng Nhi đã lấy ghế đánh trả lại. Sau khi hỗn chiến, cả 2 nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sáng 5/5, cảnh sát đã bắt Hưng, Trung, Huy, Tài và Nhi. Tại cơ quan điều tra, Hưng và Tài khai nhận do mâu thuẫn nên cả 2 nhắn tin trên Facebook thách thức, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.