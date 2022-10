Hai nhóm thanh niên mở tiệc ma túy trong căn hộ chung cư ở Bình Dương

Ngày 23/10, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 6 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 7h ngày 21/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phối hợp Công an phường Phú Hòa tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ số 3A.10 chung cư Happy One (khu phố 3, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Hồ Thị Hoàng Nhi (SN 2004, HKTT: Khu phố 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một) thuê ở, phát hiện 5 nam thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong phòng ngủ có đĩa sành màu trắng đựng thẻ card, ít bột màu trắng được cho là ma túy “khay”, trên bàn trang điểm có một viên, mảnh viên nén màu xanh, nghi là “thuốc lắc”.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Kiểm tra túi xách của các đối tượng, công an còn phát hiện túi nylon miệng kéo dính bên trong chứa tinh thể màu trắng, thu giữ hơn 4,14 g ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận căn hộ trên do Nhi thuê. Ngày 20/10, Nhi rủ nhóm bạn về phòng mở tiệc ăn uống và cùng sử dụng ma túy.

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính phòng số 19-27 cũng thuộc chung cư Happy One phát hiện 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) tàng trữ hơn 0,6 g ma túy và bàn giao cho Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một xử lý.