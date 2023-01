Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 3 người nguy kịch

Ngày 14/1, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã vào cuộc điều tra, truy bắt các nghi phạm gây ra vụ hỗn chiến khiến 3 người trọng thương.

Đêm 13/1, tại quán nhậu "123 Zô" thuộc địa bàn thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, 2 nhóm thanh niên khoảng hơn 15 người lao vào ẩu đả nhau, dùng bàn ghế, ly chén đánh nhau khiến nhiều khách đang ăn uống trong quán hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Vụ hỗn chiến khiến 3 người bị thương nặng gồm: Lê Quang Phước (SN 1996 ngụ xã Bàu Hàm 2), Mai Quang Chải (SN 1993) và Phan Ngọc Nguyên (SN 1993, đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai).

Hình ảnh 2 nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm do camera an ninh ghi lại.

Do bị thương nặng, những người này được chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an thị trấn Dầu Giây và Công an huyện Thống Nhất đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường điều tra truy bắt các nghi phạm.