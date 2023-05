Hai nhóm người đuổi đánh trong nhà hàng tiệc cưới ở TP.HCM

Gần 900 cây cần sa trong khu vườn quây tôn kín

Kiểm tra lán trại do An thuê lại, công an phát hiện gần 900 chậu nhựa trồng cây cần sa. Người này khai trồng cần sa để mang về Hà Nội sấy khô, đóng gói bán ra thị trường.