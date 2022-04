Hai người vợ nổi tiếng của Bruce Willis

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh đồ sộ, đời tư của Bruce Willis được chú ý không kém. Tài tử hiện tại sống cùng người mẫu Emma Heming, thân thiết với vợ cũ Demi Moore.

Việc Bruce Willis giải nghệ là một trong những thông tin gây chú ý nhất tại Hollywood những ngày qua. Ông là tài tử có sự nghiệp bền bỉ tại kinh đô điện ảnh với 44 năm làm nghề. Trong năm 2021, nam diễn viên tham gia đến 8 bộ phim điện ảnh và được phát hành lần lượt trong năm 2022, 2023.

Tuy tham gia đóng nhiều phim, những năm qua phong độ của Bruce Willis bị tuột dốc. Gần đây, giải Mâm Xôi Vàng dành cho tài tử 67 tuổi hạng mục đặc biệt mang tên "Diễn xuất tệ nhất của Bruce Willis trong dự án điện ảnh phát hành năm 2021".

Song, sau khi Bruce Willis thông báo giải nghệ vì căn bệnh rối loạn ngôn ngữ do biến chứng của thoái hóa não, Mâm Xôi Vàng rút lại giải thưởng. "Nếu bệnh tình ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng công việc của một nghệ sĩ nào đó, chúng tôi nghĩ rằng việc trao Mâm Xôi Vàng là điều không phù hợp", ban tổ chức thông báo.

Với hơn 40 năm làm nghề, Bruce Willis được xem là một trong những tài tử bền bỉ bậc nhất Hollywood. Ngoài ra, đời tư và việc thân thiết với vợ cũ của ngôi sao Die Hard không ít lần gây chú ý truyền thông.

Bruce Willis giải nghệ sau 44 năm làm việc ở Hollywood. Ảnh: Variety.

Hôn nhân với Demi Moore

Chuyện tình giữa Bruce Willis và Demi Moore diễn ra sau khi họ gặp mặt tại buổi ra mắt phim ở Los Angeles, Mỹ năm 1986. Thời điểm đó, Moore là hôn thê của nam diễn viên Emilio Estevez. Ít lâu sau, nữ diễn viên hẹn hò Bruce Willis, điều đó làm dấy lên thông tin cô hủy hôn vì yêu tài tử nổi tiếng.

Chưa đầy một năm gặp gỡ, họ quyết định kết hôn vào năm 1987. Trong tự truyện, Demi Moore nói cô nhận lời cưới Bruce Willis trong hoàn cảnh bất ngờ. "Chúng tôi đang nói chuyện đi chơi, sau đó bàn về hôn lễ. Tôi tưởng đây là chuyện phiếm nhưng không ngờ anh ấy nghiêm túc như vậy", cô kể trong tự truyện.

Cuối cùng, cặp sao nổi tiếng tổ chức tiệc cưới bằng buổi lễ thân mật tại khách sạn Golden Nugget với một số khách mời thân thiết.

Demi Moore là người vợ đầu tiên của tài tử Die Hard. Cô sinh cho chồng ba người con gái gồm Rumer, Scout và Tallulah. Cả ba con gái của cặp sao nổi tiếng hiện có sự nghiệp thành công, trong đó Rumer đóng Once Upon a Time in Hollywood cùng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio.

Bruce Willis và Demi Moore thời còn mặn nồng. Ảnh: People, Getty.

Đến năm 1998, nam diễn viên ly hôn vợ sau hơn một thập kỷ chung sống. Thời điểm đó, cặp sao tuyên bố họ chia tay do lịch trình bận rộn nhưng vẫn xem nhau là gia đình.

"Chúng tôi tiếp tục nuôi dạy ba người con và thân thiết như ngày nào. Vợ chồng tôi nhận ra rằng mình phải lo lắng cho con suốt đời", sao phim Surrogates nói với Rolling Stone vào thời điểm mới ly hôn.

Tuy nhiên, cuộc ly hôn của Bruce Willis không tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ. Mãi đến nhiều năm sau này, khi cô quyết định tha thứ và trở lại làm bạn với chồng, Moore tiết lộ lý do khiến chuyện tình tan vỡ là Bruce Willis ngoại tình.

Trong hồi ký Inside Out, nữ diễn viên kể cô bị chồng lừa dối. Bruce Willis qua lại với nhiều phụ nữ khác nhau trong thời gian chung sống cùng Demi Moore. "Bruce thích đến trường quay một cách kỳ lạ. Trong thời gian anh ấy quay Hudson Hawk, tôi luôn có cảm giác bất an. Tôi biết mình bị lừa dối khi đến đó thăm chồng", Moore viết trong hồi ký.

Sao phim G.I. Jane cũng thuật lại việc có người tiết lộ cho cô chuyện Willis ngoại tình. Cô nói nữ diễn viên January Jones từng qua lại với chồng cũ trong thời gian họ ghi hình bộ phim Bandits.

Về phía Bruce Willis, quan điểm về hôn nhân và gia đình của ông không ít lần gây tranh cãi. Trong cuộc phỏng vấn của Playboy, khi được phóng viên đặt câu hỏi hôn nhân là gì, nam diễn viên nói ông không tin vào sự chung thủy.

"Đôi khi bạn tìm được người hiểu mình ngay lúc này, nhưng rồi 10 năm, 20 năm rồi 30 nữa thì sao? Bạn có đảm bảo điều đó không? Điều đó khá điên rồ và đi ngược lại bản chất của tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình", nam diễn viên nói.

Đại gia đình kỳ lạ ở Hollywood

Tháng 3/2009, Bruce kết hôn với nữ người mẫu - diễn viên Emma Heming. Tài tử nổi tiếng và người mẫu của Victoria's Secret kết hôn tại biệt thự trị giá 27 triệu USD ở Turks and Caicos. Hai người quen biết nhau thông qua một người bạn và có thời gian hẹn hò là 1,5 năm trước khi kết hôn.

Thời điểm đó, Demi Moore và chồng Ashton Kutcher (ly hôn năm 2013) là khách mời trong hôn lễ. Bruce Willis cũng dự tiệc cưới của vợ cũ vào năm 2005.

Về sự thân thiết của hai gia đình, Willis nói: "Nước Mỹ quan tâm chuyện của tôi vì họ cho rằng vợ chồng sau khi ly dị phải oán hận nhau. Họ không hiểu làm thế nào tôi có thể thân thiết với người yêu cũ. Thực tế là tôi và Demi đặt con cái lên hàng đầu. Thật may mắn khi chúng tôi luôn bên nhau".

Năm 2018, Emma cho biết cô không thể thân thiết với các con của chồng cũ nếu không có Demi Moore làm cầu nối. "Chị ấy chào đón tôi và hai con giống cách tôi luôn cởi mở với gia đình chị ấy. Tôi tôn trọng cách giải quyết ly hôn của Bruce và Demi. Họ đặt con cái lên hàng đầu và tôi học được nhiều thứ từ đó", Emma nói với US Weekly.

Demi Moore cũng không ít lần nói về mối quan hệ với chồng cũ và sự thân mật với Emma Heming Willis. "Không có tên gọi cụ thể cho mối liên hệ của chúng tôi. Tôi xem Emma là gia đình và tôi vinh hạnh được làm điều đó. Chúng tôi đoàn kết và cùng làm mẹ, gắn bó với nhau trong cuộc sống", sao phim Ghost nói.

Nhà Willis được truyền thông phương Tây gọi là đại gia đình kỳ lạ ở Hollywood. Ảnh: Getty, @demimoore.

Nữ diễn viên ngưỡng mộ Heming vì cô là người hết lòng với gia đình, thành công trong kinh doanh. Cô tự hào khi các con của mình xem Heming như người mẹ thứ hai và luôn tôn trọng, yêu thương gia đình.

Trong thời gian giãn cách xã hội, họ khiến truyền thông bất ngờ khi quyết định về sống chung nhà. Gia đình gần chục thành viên cùng sống ở căn nhà tại Idaho, Mỹ - bất động sản Willis mua cho Demi Moore trong thời gian còn chung sống.

People từng gọi nhà Willis là gia đình kỳ lạ nhất Hollywood. Nhưng với Demi Moore, đó là điều không đáng bận tâm. "Có gia đình thế này là điều may mắn. Chúng tôi bỏ qua chuyện cũ và xem xét đâu là điều quan trọng trong cuộc sống", cô nói.

Demi Moore khẳng định họ là đại gia đình thực thụ, bất kể người ngoài đánh giá thế nào. "Điều quan trọng là mọi người phải ở bên nhau. Tôi muốn các con của Heming xem tôi như mẹ và xem con tôi là chị gái. Chúng tôi có thời gian vui vẻ và ngọt ngào bên nhau", cô nói thêm.

Vào ngày Emma Heming Willis công bố thông tin chồng mình giải nghệ do chứng bệnh rối loạn ngôn ngữ, Demi Moore có bài viết tương tự để ủng hộ chồng cũ. Hiện tại, Willis bán tổng cộng 4 căn nhà, chỉ chừa lại bất động sản giá 9,8 triệu ở Brentwood Park, Los Angeles, Mỹ. Tài tử người Mỹ sống cùng vợ hiện tại, thường xuyên du lịch cùng vợ cũ và thắt chặt mối quan hệ.