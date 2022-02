Hai người tử vong sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Mâu thuẫn do va chạm giao thông, Huy đạp vào xe đối phương khiến hai người tông vào trụ điện.

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cảnh sát, Huy là nghi phạm làm hai người tử vong trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, tối 3/2 (mùng 3 Tết).

Huy bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Ảnh: T.L.

Hôm xảy ra vụ việc, Huy chạy xe máy ở quận Bình Tân thì va chạm với xe máy của anh L.V.N. (21 tuổi) chở theo T.N.G.B (13 tuổi). Giữa Huy và anh N. sau đó xảy ra cự cãi.

Khi hai xe máy di chuyển đến đường Tân Kỳ Tân Quý, Huy đạp vào xe của anh N. khiến phương tiện lao vào trụ điện.

Vụ việc làm anh N. chết tại chỗ, còn B. tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Riêng Huy sau khi gây án đã bỏ trốn về quê.

Tối 4/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an thị xã Tân Châu, An Giang truy xét, bắt giữ Huy.