Hai người tử vong sau khi uống rượu ở Long An

Nghe tiếng kêu cứu trong chòi lá, người dân chạy đến kiểm tra phát hiện 2 người tử vong, 3 người khác ôm bụng đau đớn sau cuộc nhậu.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an huyện Bến Lức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân 2 người nghi bị ngộ độc rượu tử vong, 3 người khác đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: A.L.

Khoảng 6h cùng ngày, một số người nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn chòi lá nằm giữa đồng ở ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Đến kiểm tra, họ phát hiện 3 người đang ôm bụng đau đớn, 2 người còn lại đã tử vong.

Người dân địa phương đã đưa 3 người đang đau đớn vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Bến Lức đã đến hiện trường đưa 2 nạn nhân tử vong về nhà xác và khám nghiệm. Nạn nhân là ông Lương Văn Mãi (71 tuổi, quê Tây Ninh) và Trịnh Phong Vinh (65 tuổi, ngụ thành phố Tân An).

3 người đang cấp cứu là ông Lương Văn Đảo (45 tuổi), Đoàn Văn Nhớ (52 tuổi), Dương Văn Toàn (37 tuổi, cùng quê Trà Vinh).

Theo người dân địa phương, căn chòi lá được cất trên đất của ông Trịnh Phong Vinh. Ông Vinh mướn những người trên đến làm ruộng, tổ chức ăn nhậu vào tối 6/1 và xảy ra vụ việc.