Hai người từ Hải Dương vào Trà Vinh cho vay lãi nặng

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Công Thành (21 tuổi) và Lê Tuấn Anh (23 tuổi), cùng ngụ xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, về hành vi cho vay lãi suất cao.

Chiều 15/11, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an phát hiện Phạm Công Thành và Lê Tuấn Anh có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi suất cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bằng các biện pháp công tác, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an huyện Cầu Kè và huyện Cầu Ngang mời Thành và Anh về cơ quan công an làm việc.

Phạm Công Thành tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, Thành đến tạm trú tại ấp Long Bình, phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, vào khoảng tháng 2, với mục đích hoạt động cho vay thu lãi suất cao. Đến tháng 3, Thành liên hệ Anh vào làm cùng.

Tại cơ quan công an, Thành và Anh khai nhận đã cho 68 khách hàng trên địa bàn TP Trà Vinh và các huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Cầu Kè, Duyên Hải vay tiền từ một triệu đồng đến 10 triệu đồng, tổng số tiền cho vay là 366 triệu đồng, hàng tháng các đối tượng thu lãi 30%, tương ứng với lãi suất 360%/năm.