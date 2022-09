Hai người thương vong do sét đánh ở Hải Phòng

Một người tử vong và một nạn nhân bị thương do sét đánh trong trận mưa dông sáng 1/9 tại xã An Hòa, huyện An Dương.

Ngày 1/9, cơ quan chức năng Hải Phòng xác nhận có một người tử vong, một người bị thương do sét đánh trong trận mưa dông sáng nay tại xã An Hòa, huyện An Dương. Cụ thể, 7h40, Công an xã An Hòa nhận được tin báo tại đoạn đường nội đồng Đồng Sóc, thôn Hà Nhuận 1, xảy ra vụ tai nạn sét đánh làm một người tử vong, một người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh P.V.Ch. (25 tuổi, trú tại xóm 13, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Nạn nhân bị thương là anh N.V.D. (33 tuổi, trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 7h20 cùng ngày, anh Ch. và anh D. cùng đi trên xe máy theo hướng Đồng Sóc về thôn Hà Nhuận 1, khi đến khu vực trên đã bị sét đánh. Hiện tại, gia đình anh Ch. đã có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi và đưa nạn nhân về an táng. Anh D. được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện, tình trạng tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Sét đánh trúng chòi rẫy khiến 2 người tử vong 4 người lao động trên rẫy thấy mưa nên đã trú vào trong chòi. Không may, 2 người bị sét đánh tử vong.